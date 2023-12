»S tem zakonom se resnično premikamo v 21. stoletje«

IZJAVA DNEVA

"Gre predvsem za posodobitev medijskega razvida. S tem zakonom se tako z ukrepi na področju tehnologije kot tudi vsebinsko resnično premikamo v 21. stoletje. Ni le, da so to neke stvari, ki smo se jih mi na ministrstvu domislili, gre namreč tudi za sledenje evropskim smernicam. Ta zakon sledi tako evropskemu aktu o svobodi medijev, ki bo pravkar sprejet, in pa aktu o umetni inteligenci, torej dvema temeljnima aktoma, ki bosta medije v prihodnje tudi utemeljevala. Ključno je, da se lahko glede transparentnosti lastništva pogleda, kdo je dejanski lastnik, pa tudi pri drugih gospodarskih družbah in kako gre glede oglaševanja."

(Ministrica za kulturo Asta Vrečko v oddaji Odmevi na TV Slovenija o predlogu novega zakona o medijih, ki je sestavljen iz treh stebrov: zaščite medijske avtonomije, raznovrstnosti in obveščenosti državljanov)