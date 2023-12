Nagrajeno slovensko podjetje

Podjetje ELES prepoznano kot najbolj učinkovito pri komuniciranju korporativnih zadev na svetu, Katja Fašink pa kot najboljša krizna komunikatorka

Katja Fašink je vodja korporativnega komuniciranja v družbi ELES, državnem podjetju, ki je sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji.

© ELES

V torek, 12. decembra, je WCFA (World Communication Forum Association) DAVOS razglasil zmagovalce DAVOS Communications Awards za leto 2023. Družbo ELES je kot zlatega zmagovalca v kategoriji Učinkovito komuniciranje korporativnih zadev razglasil predsednik žirije Arun Sudhaman: "ELES, operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja prejme prvo nagrado za vzorne komunikacijske strategije, ki premoščajo vrzeli med energetsko industrijo in širšo javnostjo," je poudaril Sudhaman.

"Družbo vodi direktor Aleksander Mervar, ki je učinkovito komuniciral svojo vizijo trajnostne prihodnosti, pri čemer poudarja pomen zelenega prehoda in vključevanja obnovljivih virov energije. ELES aktivno sodeluje na različnih konferencah, aktivno vključuje ženske v energetski dialog, gradi pametna omrežja in viša standarde energetsko kongresne industrije, s čimer izkazuje zavezanost transparentnemu komuniciranju pri temah, ključnih za energetski sektor. Prisotnost ključnih osebnosti, kot je Katja Fašink, vodja korporativnega komuniciranja v družbi ELES, dodatno poudarja predanost ELES pri spodbujanju globljega razumevanja kompleksnih vprašanj, povezanih z energetskim sektorjem. S pronicljivimi intervjuji, članki in sodelovanji se je ELES uspešno uveljavil kot vodilni miselni vodja, zaradi česar je zaslužen prejemnik nagrade," je še pridal Sudhaman.

"Njeno učinkovito vodenje je pozitivno vplivalo na ugled družbe in zmanjšanje negativne medijske konotacije. Na edinstvenem položaju nadzoruje vso komunikacijo, dokumentacijo in korporativne dogodke družbe, ki jo zastopa. Iz dokumentiranja korporativnih dogodkov in komunikacijskih sodelovanj v kompleksnih krizah je razvidno, da je ugledna komunikatorka."



Arun Sudhaman, predsednik žirije, o Katji Fašink

V kategoriji za najboljšega vodjo kriznega komuniciranja je razglasitev zmagovalke Katje Fašink, vodje korporativnega komuniciranja v družbi ELES. "Njeno učinkovito vodenje je pozitivno vplivalo na ugled družbe in zmanjšanje negativne medijske konotacije. Na edinstvenem položaju nadzoruje vso komunikacijo, dokumentacijo in korporativne dogodke družbe, ki jo zastopa. Iz dokumentiranja korporativnih dogodkov in komunikacijskih sodelovanj v kompleksnih krizah je razvidno, da je ugledna komunikatorka, ki je med drugim uspešno končala Oxfordovo akademijo za korporativne zadeve in je tudi doktorska kandidatka ter vodja posebne skupine za korporativni ugled pri FORBES Communication Council v ZDA. Priznana je tudi po svojih prispevkih k teoriji komunikacije, saj se njeno vodenje širi na mednarodne platforme kjer predseduje PRCA Slovenija in je sodelovala v žiriji za PRCA Platinum Awards 2023, ICCO 2023, BalCannes 2023. Poleg poklicnega udejstvovanja je v prostem času zagovornica človekovih in okoljskih pravic," je o Katji Fašink dejal predsednik žirije Arun Sudhaman.

Katja Fašink je vodja korporativnega komuniciranja v družbi ELES, operaterju kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, predsednica PRCA Southeast Europe Network Slovenia Chapter in Member Leader v ameriškem FORBES Communications Councilu za korporativni ugled. Kot finalistka najuspešnejših v komunikacijski industriji je bila v zadnjih letih nominirana za Reuters, Charge in Energy Awards ter nagrajena z DAVOS WCFA in PRO PR. Sudhaman pa je izvršni direktor in glavni urednik PRvoke Media, urednik Azijsko-pacifiškega združenja komunikacijskih direktorjev (APACD) in skrbnik pri Inštitutu za odnose z javnostmi (IPR).

-ONe7tGc3tA