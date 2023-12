»Zdravstvo ne more biti trgovina, v katero gremo brez posebnega razloga tudi po večkrat na dan«

IZJAVA DNEVA

"Zdravstvo ne more biti trgovina, v katero gremo brez posebnega razloga tudi po večkrat na dan. Prav je, da zdravniki hkrati odgovarjajo na vse potrebe, ki jih ima pacient. Ko smo uporabljali elektronsko pošto, so nekateri posamezniki od petka do ponedeljka ambulanti poslali tudi po deset sporočil. Če se po sporočilu prek portala pojavi kaj nujnega, kar ne more počakati, so še vedno na voljo telefonski klici ali osebni obisk. Zaradi portala se več ne more zgoditi, da sporočilo pacienta ostane neprebrano ali neprepoznano, kar bi se lahko sicer pripetilo ob elektronskih naslovih, ki ne vključujejo imen. Naša vrata se z uporabo portala ne zapirajo."

(Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana dr. Antonija Poplas Susič v intervjuju za Dnevnikov Objektiv o tem, da se njihovi pacienti ta mesec jezijo, ker po elektronski poti večkrat ne morejo do napotnic in obvestil svojih zdravnikov)