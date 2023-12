»Ne verjamem, da se lahko nekdo čez noč odlepi od nekoga, ki ga je 23 let vzgajal v politika«

IZJAVA DNEVA

"Če sem čisto iskrena, ne verjamem, da se lahko nekdo čez noč odlepi od nekoga, ki ga je 23 let vzgajal v politika. A Anže Logar je večkrat nakazal, da si želi neko drugo in drugačno politiko. Kako in kdaj se bo odlepil od SDS, je vprašanje. Je pa kristalno jasno še nekaj: če bo šel na volitve in bo Janša še vedno močan, kar vse kaže, da bo, verjetno ni vprašanje, s kom bo Logar sklepal koalicijo."

(Predsednica republike Nataša Pirc Musar v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o tem, ali gre pri Anžetu Logarju za dogovorjeno igro z Janezom Janšo)