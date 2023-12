»Razdeljena Evropa v svetu ne bo pomenila nič«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je na 27. posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju iztekajoče se leto označila za izjemno za slovensko diplomacijo. Slovenija je po oceni predsednice uspešna zato, ker v svetu uživa ugled, je načelna in se ne uklanja posamičnim interesom.

Pojasnila je, da jo številni, ne samo predsedniki, tudi podjetniki, predstavniki mednarodnih nevladnih organizacij, vplivni posamezniki, visoki funkcionarji mednarodnih vladnih organizacij redno sprašujejo za stališča Slovenije, za mnenja, za nasvete in podporo. "Tu imamo veliko prostora za prepričevanje in zagovorništvo, ko gre za promocijo idej, vrednot, interesov, koristnih za državo," je poudarila.

"A če želim dobro zastopati Slovenijo, vsebinsko močno ter prepričljivo 'prodajati' slovenske vsebine, potrebujem tudi vašo pomoč," je sporočila diplomatom.

Opozorila jih je, da bo v prihodnje veliko preizkušenj, zato bo zelo pomembno, da bodo v vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih držali skupaj, morebitna nesoglasja pa čim prej odpravili. "Podrejanje države lastnim interesom in kapricam pomeni njeno slabitev in nespoštovanje, tega pa si v teh nemirnih časih resnično ne moremo privoščiti," je posvarila.

Kot primera uspeha slovenske diplomacije je izpostavila izvolitev za nestalno članico VS ZN ter izvolitev Beti Hohler za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča.

Dejala je še, da je ne skrbi kakovost dela slovenskih diplomatov v VS ZN, jo pa skrbi, da se na svetovni ravni krha soglasje o pomenu in nujnosti sistema ZN.

Poudarila je, da se Slovenija ne more in ne sme strinjati s tem, da je sistem ZN neučinkovit, zastarel, celo nepotreben. Obljubila je, da si bo na različnih ravneh prizadevala za odkrito in vključujoče razmišljanje o nujnih reformah v sistemu ZN.

Med izzivi v mednarodni politiki je predsednica omenila Palestino, ki je po njenih beseda simbol spektakularnega poraza mednarodne skupnosti, ko gre za zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti v skladu z Ustanovno listino ZN.

Po njenih besedah je pomembno, da se Slovenija opredeli za humanost, za mednarodno pravo in za človekovo dostojanstvo.

Kot velik izziv demokraciji kot družbeni ureditvi in načinu življenja je Pirc Musar izpostavila dezinformacije, katerih moč z razvojem umetne inteligence pridobiva nepredstavljive razsežnosti, lahko pa vpliva tudi na volitve.

Slovenija se zavzema tudi za enakomerno zastopanost spolov na visokih položajih in si bo za to prizadevala tudi kot nestalna članica VS ZN. Pirc Musar verjame, da bo slovenska pobuda sčasoma pridobila širšo podporo med državami članicami, čeprav priznava, da ne bo odpravila neenakosti. Slovenija po mnenju predsednice zna utirati pot pobudam, ki so se še včeraj zdele idealistične.

Ni pa optimistična glede zavedanja o trojni krizi v svetu - krizi zaradi podnebnih sprememb, zaradi hitrega izgubljanja biotske raznovrstnosti in krizi onesnaževanja.

Glede širitve EU je prepričana, da je v strateškem interesu, da v EU vstopijo vse države Zahodnega Balkana in tudi države iz vzhodne soseščine, ki so postopke pridruževanja EU šele začele. "Razdeljena Evropa v svetu ne bo pomenila nič," je še opozorila Pirc Musar.

