Odpadki in termična obdelava

Predelovalci komunalnih odpadkov, združeni v združenje centrov GIZ Slocero, od pristojnih zahtevajo zavezujoče rešitve za prevzem nakopičene gorljive frakcije. Če do torka ne bo odgovora, bodo sprejeli ukrepe, ki bodo imeli finančne posledice za uporabnike njihovih storitev zbiranja in obdelave komunalnih odpadkov, so napovedali.

"Nevzdržno stanje na področju prevzemanja preostanka komunalnih odpadkov za sežig v drugi polovici letošnjega leta nas sili, da javnost obvestimo o tem, da je odziv pristojnih prepočasen in da nam dosedanji prevzemniki odpadkov za sežig v letu 2024 napovedujejo drastično manjšanje prevzema količin gorljive frakcije," so danes sporočili iz združenja in opozorili na prepolna skladišča oz. na neprimerno skladiščenje gorljive frakcije.

Na vlado so zahtevo, da se urgentno uredi prevzemanje preostanka komunalnih odpadkov v termično obdelavo, naslovili sredi septembra. Ker je namreč omogočena le termična obdelava preostanka komunalnih odpadkov podjetja Simbio v okviru Toplarne Celje za potrebe občin savinjske regije, kar predstavlja približno 14 odstotkov ugotovljenih potreb v državi, morajo ostali pod tržnimi pogoji iskati prevzemnike gorljive frakcije, ki pa dvigujejo cene, so opisali.

Lani sprejeta uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov opredeljuje objekte in naprave sežigalnice gorljivih komunalnih odpadkov, v združenju pa ocenjujejo, da tovrstnega objekta vsaj še več kot pet let ne bo. Medtem pa v zakonu ni predvideno prehodno obdobje za zadržanje izvajanja obvezne javne službe. Zato so od vlade zahtevali, naj uredbo ustrezno dopolni.

"Predlagali smo razpis za podelitev začasne koncesije oz. sklenitev pogodbe na podlagi javnega razpisa z izvajalcem, ki v vmesnem obdobju do vzpostavitve objektov državne infrastrukture prevzema gorljive komunalne odpadke pod enakimi pogoji za vse izvajalce obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih komunalnih odpadkov v državi," so zapisali. Okoljsko ministrstvo jim je odgovore obljubilo do sprva 12. in nato do 19. decembra.