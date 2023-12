»Slovenija je z vidika enakosti socialistična država«

IZJAVA DNEVA

"Produktivnost je ključno merilo in ključni cilj. Pogosto kot cilj ekonomske politike navajajo konkurenčnost. Konkurenčnost in produktivnost nista sopomenki. Gre za pomembno razliko. Zelo banalno: če hoče biti država bolj konkurenčna, enostavno zniža plače. Države z nizkimi plačami so bolj konkurenčne, ker je delo poceni. Vendar z nižjimi plačami še ne dosežemo višje produktivnosti. Ni nujno, da bi večja konkurenčnost vodila v blaginjo. Višja produktivnost pa vodi v večjo blaginjo. Pri produktivnosti ne gre za to, koliko fizičnega napora posameznik vloži v delo. Gre za to, kako dobro je delo opravljeno oziroma kako dobro naslavlja probleme ljudi."

"Slovenija je z vidika enakosti socialistična država. Enakost dohodkov in premoženja je izjemno visoka. Glede enakosti smo v svetovnem vrhu. Visoke produktivnosti pa brez ustreznih spodbud ne moreš dosegati."

(Dušan Mramor, nekdanji finančni minister, profesor ljubljanske univerze in član strateškega sveta za makroekonomska vprašanja, o tem, da moramo nekaj narediti glede produktivnosti, ter o tem, ali je Slovenija del kapitalističnega sveta; via Delova Sobotna priloga)