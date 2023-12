Golob / »Izrael je v Gazi prekoračil pravico do samoobrambe«

Slovenski premier je Izrael ima pravico do samoobrambe, vendar je to čemur smo danes priča v Gazi, prekoračitev te pravice

Izrael ima pravico do samoobrambe, vendar je to čemur smo danes priča v Gazi, prekoračitev te pravice, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje na seji DZ izjavil predsednik vlade Robert Golob. Opozoril je na katastrofalne humanitarne razmere v Gazi in poudaril, da mora biti mednarodna skupnost pripravljena na obdobje, ki bo sledilo spopadom.

"7. oktobra je teroristično gibanje Hamas, ki je žal tudi oblast v Gazi, izvedlo teroristični napad na Izrael. Pobilo je več kot tisoč civilistov, med njimi marsikaterega tujca, saj so pobijali nediskriminatorno. Njihov cilj je bil sejati teror in sprovocirati odziv druge strani," je na vprašanje poslanke Svobode Tereze Novak dejal Golob.

Zajetje talcev je ponovno označil za nedopustno in poudaril, da ima Izrael pravico do samoobrambe, ki mora potekati v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. "To, čemu smo danes priča, pa je prekoračitev pravice do samoobrambe," je opozoril.

"Slovenija je glede tega jasna pri vseh svojih nastopih. Ne samo pri pozivih k sorazmernosti v napadih na Gazo, temveč tudi pri temu, da je treba čim prej pripeljati do prekinitve spopadov, do premirja in do politične rešitve konflikta," je dodal.

"Ko bo spopadov konec, bo treba dati odločen ne Hamasu, odločen ne vojaški okupaciji Izraela in odločen ne izgonu Palestincev. Edina velesila, ki lahko k temu prispeva, pa so Združeni narodi."



Robert Golob,

predsednik vlade

Pot do politične rešitve bo po njegovem mnenju dolga, saj Zahod še vedno ni enoten pri oceni krize na Bližnjem vzhodu. Prepričan je, da mora biti mednarodna skupnost pripravljena na obdobje, ki bo sledilo spopadom med Hamasom in Izraelom. "Pri iskanju te rešitve pa se EU ne bo mogla izogniti odgovornosti. Politična rešitev za Palestino je namreč odgovornost EU," je povedal.

Opozoril je na ogroženost rešitve dveh držav, proti kateri v tem trenutku po njegovem mnenju delajo mnogi na Bližnjem vzhodu, od Hamasa na eni strani do izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu na drugi strani.

