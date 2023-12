Golob / »O odstopu nisem nikoli razmišljal«

Predsednik vlade Robert Golob je zatrdil, da o odstopu s premierskega položaja kljub ugibanjem nikoli ni razmišljal

Robert Golob med pogovorom za TV Slovenija

© RTVSLO

Premier Robert Golob je v pogovoru za Televizijo Slovenija (TVS) zatrdil, da o odstopu s premierskega položaja kljub ugibanjem nikoli ni razmišljal. "Še več, bolj ko se o tem govori, bolj sem motiviran, da nadaljujem s svojim delom," pravi po letu in pol na čelu vlade. Priznava pa, da je v tem času storil tudi nekaj napak, iz katerih da se uči.

Pri vodenju države je potrebno upoštevati več deležnikov kot pri vodenju podjetja, ugotavlja Golob. Dodal je, da se vsak uspešen manager uči iz lastnih napak. "Verjamem, da bo tudi zaradi tega v bodoče boljše in tudi meni bolj enostavno," je dejal. Priznati napako in jo popraviti pa je njegov moto, je dodal.

Zdravstvo ostaja prioriteta, je zagotovil premier. Z javnim zdravstvenim sistemom je šlo v zadnjih 30 letih narobe "skorajda vse, kar se je dalo, predvsem z vidika politike", je dejal. A to ne pomeni, "da obstaja čudežna čarobna paličica", ali pa da je sam "čarovnik, ki bo to čez noč rešil". Iz neuspelega poskusa reševanja čakalnih vrst pa se je naučil, katerih napak ne sme ponavljati v drugem poskusu, "ki že poteka".

"Ankete so lahko dobrodošel pokazatelj na pol poti, kako ti gre, ampak kdor bo ravnal s svojo politiko po anketah in ne po ciljih, katerim se je zavezal na začetku mandata in za kar je v resnici dobil podporo volivcev, verjamem, da ne more dobro zaključiti. Sam se držim tega, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, ker smo zato dobili mandat volivcev. Včasih so nekateri ukrepi manj popularni, včasih so nekateri ukrepi tudi manj razumljeni, dokler rezultati se ne pokažejo. Sem optimist po naravi, vedno sem bil in bom ostal do volitev. Verjamem, da takrat bo prava anketa izpeljana."



Robert Golob,

premier

Prejšnji teden je bil tako sprejet interventni zakon v zdravstvu, ki po Golobovih besedah predstavlja temelj, na podlagi katerega bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravil program svojega dela za prihodnji dve leti. Na podlagi tega programa bodo nato sprejeli uredbo o oblikovanju programa storitev za obvezni zdravstveni prispevek. "Ta uredba je temelj, s katerim bomo začeli denar v zdravstvu ciljno usmerjati v skrajševanje tistih čakalnih vrst, ki so za ljudi najbolj pomembne," je dejal.

Velik zalogaj za vlado je tudi popoplavna obnova Slovenije. Golob je znova zatrdil, da bodo pri tem sledili stroki. Razume ljudi, ki bodo morali zapustiti svoje domove, a, kot je poudaril, gre za življenjsko varnost. Zagotavlja pa, da bo vlada ljudem pri selitvi pomagala, tako finančno kot tudi z iskanjem lokacije.

Glede padca javnomnenjske podpore tako vladi kot stranki Gibanje Svoboda je dejal, da so edino, kar šteje volitve. "Ankete so lahko dobrodošel pokazatelj na pol poti, kako ti gre, ampak kdor bo svojo politiko ravnal po anketah in ne ciljih, ki se jim je zavezal na začetku mandata, in za kar je v resnici dobil podporo volivcev, ne more dobro zaključiti. Sam se držim tega, kar je zapisano v koalicijski pogodbi," je prepričan. So pa včasih nekateri ukrepi, dokler se ne pokažejo rezultati, manj popularni ali manj razumljeni, je poudaril.

Slednje se je po njegovih besedah izkazalo tudi ob ideji o rekonstrukciji vlade z namenom lažjega usklajevanja resorjev v popoplavni obnovi. Šlo je za predlog, svoje razmišljanje rad delim z javnostjo, mogoče v politiki to ni najboljše sprejeto, ugotavlja Golob in zatrjuje, da je na znanje vzel dano lekcijo.

"Moja osebnostna karakteristika je, da nikoli ne delam ljudem za hrbtom. Če bi iskal ministra, še preden bi obstoječega seznanil , da ga bom menjal, bi pomenilo, da sem mu delal za hrbtom in mu dobesedno spodnašal stol. Ko ugotovim, da nekdo ni kos svoji nalogi, se najprej od njega poslovim, šele naslednji dan začnem iskati zamenjavo. Hočem biti iskren, ne morem se delati, da boste ostala, v resnici se pa pogovarjam s tremi ali štirimi kandidati, ki vas bodo zamenjali. To pač žal ni moj slog. Razumem, da je to v politiki nekaj ne nenavadnega in se temu čudijo, ampak še naprej bom tak."



Robert Golob,

premier

Vlada sicer še vedno ne deluje v polni zasedbi, po razrešitvi kmetijske ministrice Irene Šinko premier namreč v DZ še vedno ni poslal predloga za novega ministra. To funkcijo bo sicer zaupal Vojku Adamiču, po Golobovih besedah pa bo kandidat v DZ zaslišan še ta ali prihodnji teden. To bo sicer mogoče šele, ko bo predsednik vlade v DZ poslal predloga za njegovo imenovanje na čelo kmetijskega resorja.

Sodelovanje s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič kot tudi samim parlamentom je označil za korektno. Znova je zatrdil, da odstopa predsednice DZ ni zahteval, zanikal je tudi, da bi v ozadju potekali dogovori o njeni razrešitvi. "Notranja dinamika v tako veliki poslanski skupini in stranki se bo vedno dogajala. Ker smo mladi in novi, je mogoče ta dinamika bolj burna, kot je v kakšni ustaljeni stranki, kjer so vse te procese dali že skozi. Mi jih moramo v živo pred občinstvom, a tako pač je," se je odzval tudi na izključitev poslanke Mojce Šetinc Pašek iz stranke.

Glede odnosov s predsednico republike Natašo Pirc Musar pa je dejal, da imata zasebno odličen odnos, med njunima uradoma pa vlada "razmejitveni način delovanja". Ob tem je zatrdil tudi, da predsednici ne zameri zaposlitve nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar v njenem uradu, kjer po njegovem mnenju deluje politično. "Na kakšen način deluje, naj si vsak ustvari mnenje," je dejal. V besedah predsednice v nedavnem nagovoru DZ je videl dobronamerno kritiko, ki je koristna. "Marsikaj od tega, kar je bilo rečeno, sem prepoznal tudi sam," je dejal.

Golob se je sicer v času nagovora predsednice mudil na vrhu Sveta EU, na katerem so se voditelji držav članic usklajevali o dolgoročnem proračunu EU, ki vključuje tudi 50 milijard makrofinančne pomoči Ukrajini v prihodnjih štirih letih. Slednjemu nasprotuje madžarski premier Viktor Orban, ki je s tem za zdaj preprečil sprejetje celotnega proračuna. Pogajanja se nadaljujejo februarja, 26 članic pa po Golobovih besedah dela na alternativnem načrtu, "kako isti proračun realizirati brez Madžarske".

Ob Orbanovi odsotnosti pa so nato voditelji EU podprli začetek pristopnih pogajanj s Kijevom. Začetek postopka ima za Ukrajino po Golobovem mnenju simbolno in transformativno moč, saj bo morala Ukrajina začeti izvajati reforme.

Še pred začetkom vrha se je Golob sestal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Golob je dejal, da je ob tem, ko je bila energetska draginja najpomembnejša tema v Evropi, stkal zelo pomembne in osebne vezi z marsikaterim evropskim voditeljem.

Sicer pa so po njegovih besedah v teku pogajanja glede investicije francoskega Renaulta, da začne električne avtomobile proizvajati v Sloveniji.