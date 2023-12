Tonin / »Če bo na naslednjih volitvah zmagala SDS, Janše ne vidimo kot predsednika vlade«

Janša Toninu odgovarja, da se v SDS zaradi takšnega mnenja NSi ne "sekirajo preveč"

Janez Janša in Matej Tonin med pogovorom na TV Slovenija

Prvaka SDS in NSi Janez Janša in Matej Tonin sta bila v ponedeljkovem pogovoru za TV Slovenija (TVS) enotna v kritikah vlade Roberta Goloba, očitata ji neuspešno spopadanje z razmerami v zdravstvu in nerazumno obdavčevanje. Manj složnosti je pri medstrankarskih odnosih. Oba pa apelirata na Anžeta Logarja, naj se čim prej odloči o morebitni ustanovitvi stranke.

Predsednik SDS Janez Janša ocenjuje, da je bilo letošnje leto za Golobovo vlado "leto zarečenega kruha", leto 2024 pa bo po njegovih besedah za vlado leto streznitve. "Stvari gredo po svojem toku, v Sloveniji smo ali pa so že zdavnaj zgradili poseben drugi tir za nove obraze, tudi ta vlak pelje po njem," je dejal Janša v pogovoru z opozicijo na Televiziji Slovenija (TVS).

Ob tem je prepričan, da bodo prelomnica evropske volitve prihodnje leto, po katerih se bodo "v koaliciji začele dogajati stvari" in bo prišlo do sprememb. Janša si želi, da aktualna vlada vztraja do naslednjih volitev, ki pa bodo po njegovem mnenju predčasne. Te so po mnenju predsednika NSi Mateja Tonina malo verjetne, a bi najlažje razčistile politično krizo.

Prvaka opozicijskih strank sta bila med drugim enotna v kritiki vlade na področju zdravstvene reforme in davčne politike. Pri prvi je po Janševem mnenju najbolj očitna vladna izguba stika z realnostjo. "Zdravstvena reforma ne poteka, poteka pa pot navzdol," je ocenil. Ob tem sta s Toninom zatrdila, da je opozicija izrazila pripravljenost za podporo zdravstveni reformi, med drugim spremembam Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tonin vladi očita tudi, da razmišlja zgolj o dodatnih obdavčitvah, mandat vlade pa da je mandat novih davkov. "Z razumnimi davki se da vedno pobrati več kot z nerazumnimi," je ob tem dodal Janša.

Vladni ekipi Janša sicer priznava dobre namene pri popoplavni obnovi Slovenije, a ob tem izpostavlja vprašanje operativnosti vlade. O političnem premirju, ki je zavladalo v dneh po uničujočih ujmah, pa da je šlo za razumno ravnanje v katastrofi. Tonin je ob tem spomnil, da so optimistično upali, da se bodo o sanacijskih ukrepih dogovorili skupaj, potem pa so na mizo prihajali drugačni predlogi, opozicija pa je ob tem izrazila nestrinjanje.

Če sta opozicijski stranki enotni v kritikah vlade, pa ostajata na nasprotnih bregovih glede ustavnih sprememb pri imenovanju sodnikov. Enotnosti prav tako ni v stališčih glede morebitnega mandatarja na desnem političnem polu po naslednjih državnozborskih volitvah. V NSi namreč vztrajajo, da v vlado, ki bi jo vodil Janša, ne gredo več. "Če bo SDS naslednje volitve zmagala, vidimo tam kar nekaj primernih kandidatov, ki bi jih lahko podprli kot predsednika vlade," je izpostavil Tonin.

Janša odgovarja, da se zaradi takšnega mnenja NSi ne "sekirajo preveč". Spomnil je, da po določenih normah mandat za sestavo vlade dobi stranka in predsednik stranke, ki je volitve dobila. Na vprašanje, ali bo na prihodnjem kongresu SDS še enkrat kandidiral za predsednika stranke pa je odgovoril, da ni padla še nobena odločitev.

Glede ugibanj o ustanovitvi stranke poslanca SDS Anžeta Logarja je Janša dejal, da Logar ni neposredno dejal, da bo ustanovil svojo stranko, je bila pa pogovoru z njim "cela poslanska skupina prepričana, da se bo to zgodilo". Odstopu Logarja z mesta predsednika sveta SDS je po besedah Janše botrovala tudi njegova izjava, da se je za kandidaturo za predsednika države odločil leto dni, preden je stranki povedal, da je pripravljen kandidirati.

Razprave, ki potekajo v okviru Platforme sodelovanja, gredo po mnenju Janše v smer nastopa na evropskih volitvah. Ob tem dodaja, da če se je Logar odločil, da bo stranko ustanovil preden dokonča mandat v stranki, na listi katere je bil izvoljen v DZ, naj to pravočasno pove. Predvsem zato, da se ne ponovi situacija z Gregorjem Virantom. "Želimo se izogniti tej situaciji, dati dovolj časa vsem akterjem, tudi volivcem, da imajo pred sabo jasne karte in da ne nastane neka zmeda, ki jo bodo potem mnogi obžalovali," je dejal. Glede ugibanj o tem, da Logar stranko ustanavlja v dogovoru z Janšo, pa je slednji dejal, da drobljenje sil ni dobrodošlo.

Tudi Tonin meni, da se bo Logar moral čim prej odločiti. Po njegovih besedah ankete kažejo, da glasovi morebitne Logarjeve stranke in NSi pomenijo večino v desnosredinskem bloku. "To pa je vsekakor spodbudno za prenovo slovenske desnice," je dejal, saj bi imeli večino tisti, "ki smo za sodelovanje in nas zanima predvsem prihodnost".

Spregovorila sta tudi o zunanji politiki. Glede madžarskega predsednika Viktorja Orbana, ki je na zasedanju Sveta EU blokiral dodelitev finančne pomoči Ukrajini v višini 50 milijonov evrov, je Janša dejal, da Evropska komisija zadržuje izplačilo 31 milijard evropskih sredstev Madžarski, kljub temu, da je slednja izpolnila večino zahtev, tudi glede vladavine prava. "Seveda Madžarska zelo težko glasuje za to, da gre ta denar, ki ga oni ne dobijo, pa zdaj neki državi, ki niti še ni članica," je dejal. Ob tem je dodal, da bi lahko Madžarska blokirala tudi začetek pristopnih pogajanj Ukrajine k EU, pa tega ni storila.

Drugačno oceno dogajanja je podal Tonin, ki meni, da EU Orbanu ne bi smela popuščati, "predvsem pa Orban ne bi smel jemati EU za talca". EU po njegovem mnenju težko sprejema politične odločitve, zato bi bilo treba narediti razmislek, ali je ta sistem odločanja zlasti v zunanji in varnostni politiki smiseln. Prepričan je, da bi bilo pri vprašanju finančne pomoči Ukrajini treba zaobiti madžarsko blokado.