FOTOGALERIJA / »Ustavimo genocid!«

V Ljubljani je potekal shod v podporo Palestink in Palestincev

© Janez Zalaznik

V ponedeljek je v Ljubljani potekal tretji shod v podporo Palestink in Palestincev, ponovno s pozivom slovenskemu političnemu vrhu: Ustavimo genocid! V sredo, 20. decembra bodo solidarnost s Palestinkami in Palestinci ter zahteve do slovenskega političnega vrha izrazili tudi v Mariboru.

Shod v Ljubljani se je pričel na Prešernovem trgu, nato se je nekaj sto protestnikov sprehodilo do Veleposlaništev ZDA in Nemčije, shod pa so zaključili na Trgu Republike.

© Janez Zalaznik

Na shodu so spomnili, da je Republika Slovenija kot članica mednarodne skupnosti zavezana ne le k spoštovanju, ampak tudi k zagotavljanju uresničevanja mednarodnega prava. Ob odsotnosti dosedanjih ukrepov za ustavitev kršitev mednarodnega prava v Gazi in na okupiranih palestinskih ozemljih, so vlado pozvali naj sprejme različne ukrepe:

embargo na trgovanje z orožjem in z vojaško opremo z Izraelom;

vložitev tožbe na Meddržavno sodišče na podlagi Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida;

prepoved uvoza in gospodarskega sodelovanja s podjetji iz nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu in v okupiranem Vzhodnem Jeruzalemu;

zamrznitev sodelovanj, ki temeljijo na sporazumih med EU in Izraelom, dokler se ne preuči in zagotovi, da ne prihaja do kršitev prava EU;

prekinitev diplomatskih stikov in odpoklic veleposlanice v Tel Avivu Andreje Purkart Martinez.

Več fotografij Janeza Zalaznika v fotogaleriji spodaj.