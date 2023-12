V Srbiji potrdili zmago Vučićeve stranke, opozicija zahteva razveljavitev volitev v Beogradu

SNS, ki jo je do nedavnega vodil srbski predsednik Aleksandar Vučić, je osvojila 39 odstotkov glasov oz. 49 od 110 sedežev v beograjski skupščini

V Srbiji so po skoraj vseh preštetih glasovih v ponedeljek zvečer volilne oblasti potrdile zmago Srbske napredne stranke (SNS) na predčasnih parlamentarnih volitvah in lokalnih volitvah v Beogradu. Opozicija zaradi številnih nepravilnosti zahteva razveljavitev volitev v prestolnici, zaradi česar so v ponedeljek potekali tudi množični protesti.

Mestna volilna komisija v Beogradu je neuradne rezultate lokalnih volitev na podlagi nekaj več kot 92 odstotkov glasov sporočila v ponedeljek zvečer. SNS, ki jo je do nedavnega vodil srbski predsednik Aleksandar Vučić, je osvojila 39 odstotkov glasov oz. 49 od 110 sedežev v beograjski skupščini.

Vodilna opozicijska koalicija, zbrana na listi Srbija proti nasilju, ki jo sestavljajo levo-liberalne stranke in sredinske stranke, je po dosedanjih podatkih volilne komisije dobila 34 odstotkov glasov oz. 42 sedežev. V beograjski skupščini bodo še desna koalicija Nada s sedmimi sedeži ter lista, zbrana okoli Socialistične stranke Srbije (SPS) Ivice Dačića in lista Mi - glas ljudstva, katere nosilec je zdravnik Branimir Nestorović, s po šestimi sedeži.

Na predčasnih parlamentarnih volitvah je SNS na podlagi 96,7 odstotka preštetih glasov po podatkih državne volilne komisije osvojila 47 odstotkov glasov. To pomeni, da bo imela več kot 125 poslanskih sedežev od 250, s tem pa absolutno večino. Lista, zbrana okoli Dačićeve SPS, je osvojila skoraj sedem odstotkov glasov, Srbija proti nasilju pa skoraj 24 odstotkov glasov.

Triodstotni parlamentarni prag bosta prestopili tudi Nada in lista Mi - glas ljudstva s po pet odstotki glasov. V parlament bo prišlo tudi pet manjšinskih list.

Ponedeljkov dan so sicer zaznamovali protesti v Beogradu, h katerim je pozvala opozicija. Protestniki, ki so med shodom obmetavali stavbo sedeža državne volilne komisije z jajci in poskušali prebiti zaščitno ograjo, so želeli preprečiti izvedbo seje državne volilne komisije. Po poročanju srbske javne radiotelevizije RTS so tudi fizično napadli direktorja državnega zavoda za statistiko Miladina Kovačevića, zaradi česar so pridržali eno osebo.

Vidna predstavnika opozicije Miroslav Aleksić in Marinika Tepić sta napovedala gladovno stavko. Kot sta dejala, bosta pri tem vztrajala do razveljavitve rezultatov volitev v Beogradu.

Kljub protestom so sejo volilne komisije izvedli. Na njej so zavrnili vse pritožbe, ki so jih prejeli zaradi izvedbe volitev na državni ravni. Predsednik volilne komisije Vladimir Dimitrijević je opozoril, da državna volilna komisija ne more razpisati niti izvesti novih volitev v Beogradu.

Na številne nepravilnosti so na nedeljskih volitvah opozorili tudi domači in tuji opazovalci. Med drugim so ocenili, da rezultati volitev v Beogradu ne odražajo volje volivcev, ki tam živijo.

V Srbiji so v nedeljo poleg predčasnih parlamentarnih volitev in lokalnih volitev v Beogradu potekale tudi volitve v številnih drugih mestih in občinah ter pokrajinske volitve v Vojvodini.

