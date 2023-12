Slovenija bo dobila novo transportno letalo

Transportno letalo C-27J Spartan so pri italijanskemu podjetju naročili leta 2021

Po neuradnih informacijah TV Slovenija bo danes popoldne na letališču Cerklje ob Krki pristalo transportno letalo C-27J Spartan, ki so ga pri italijanskemu podjetju naročili leta 2021. Skoraj 23 metrov dolgo letalo, ki lahko prepelje 11.600 kilogramov tovora, je opremljeno s simboli Slovenije in silhueto literanega junaka Martina Krpana.

Skupno lahko letalo pelje 46 vojakov ali padalcev. V konfiguraciji za medicinsko evakuacijo lahko prepelje do 36 nosil in šest spremljevalcev. Letalo bo imelo tudi možnost gašenja. Modula za gašenje, ki je videti kot velika cisterna z 9000 litri vode, sicer še ni v Sloveniji, so zapisali na MMC RTV Slovenija.

Taktično transportno letalo srednje velikosti Spartan uporabljajo v 16 državah sveta. V torinskem podjetju Leonardo jih izdelajo do 10 na leto. Vojaške sile ga uporabljajo za humanitarno pomoč, pri naravnih nesrečah ali epidemijah, pri gašenju požarov in pri klasičnih vojaških operacijah, kot so prevoz vojakov, padalcev in tovora. Uporaben je tudi na območju "zadnje taktične milje" pred bojišči, je pred meseci v pogovoru z dopisnikom TV Slovenija iz Italije Jankom Petrovcem povedal testni pilot v podjetju, Giampaolo Goattin.

Spartan lahko leti tudi v najslabših vremenskih razmerah, vzleta in pristaja pa tudi na le sto metrih makadamskega ali travnatega terena. Različica modela C-27J, izdelana za Slovenijo, velja za najnovejšo, vključno z opremo za prepoznavanje sovražnika, satelitsko komunikacijo in digitalne povezave, so zapisali na MMC RTV Slovenija.

Za letalo bo potrebno zgraditi nov hangar. Začasno bo letalo parkirano v Mariboru, tam bodo tudi zanj v kratkem postavili t. i. letalski šotor, dolgoročno pa bo plovilo svoj hangar dobilo v Cerkljah ob Krki. Dodatno težavo že dolgo predstavlja veliko pomanjkanje pilotov in letalskih tehnikov, ki so ključni pri vsakem poletu. Ministrstvo za obrambo sicer trenutno štipendira 20 pilotov.

Slovenska vojska pa po septembrskem podpisu pogodbe pričakuje še eno taktično letalo, ki ga izdeluje italijansko podjetje Leonardo. Z nakupom drugega taktičnega transportnega letala bo imela Slovenska vojska zagotovljeno stalno operativnost letalskega transporta pripadnikov Slovenske vojske in tovora za svoje potrebe, potrebe države pri prevozu ljudi in tovora ob naravnih in drugih nesrečah ter za pomoč pri gašenju požarov v naravi, so zapisali na MMC RTV Slovenija.

Letali bosta na razpolago tudi za druge državne organe Republike Slovenije in za morebitne potrebe Nata in Evropske unije. Stroški nakupa dveh taktičnih tovornih letal C-27J vključno z vsemi moduli in logistično podporo, zavarovanjem, stroški certifikacije, stroški upravljanja in administrativnimi stroški znašajo slabih 129 milijonov evrov (128.911.575,43) brez DDV-ja, so še poudarili na MMC RTV Slovenija.