»Letošnja podnebna konferenca je bila ena najhujših zlorab moči«

IZJAVA DNEVA

"Vsakršnih zlorab moči sem se v tem življenju že nagledala, a letošnja podnebna konferenca COP 28 je bila ena najhujših. Že destinacija je bila za vola ubit: Dubaj, prestolnica Združenih arabskih emiratov, je utelešen simbol prav tistega fosilnega goriva, s katerim so države arabskega polotoka v okolju diktature in zasužnjevanja tujih delavcev od 70. let naprej tako zelo obogatele, da se je njihova odvisnost od nafte zaradi naložb v digitalno tehnologijo, logistiko, redke kovine in turizem do danes že skorajda prepolovila; zato v šahu držijo tudi ZDA."

"Dejstvo, da je bilo na konferenci štirikrat več lobistov, predvsem naftarjev (samo teh je bilo 2456) in živinorejcev, kot registriranih udeležencev konference, predstavnikov civilne družbe, ki sta jih sicer odvračala tako sporna simbolika lokacije kot izjemna dubajska draginja, pa tako nihče ni resno jemal, je ta shod spremenilo v norčevanje iz človeštva."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko v Dnevnikovi kolumni o podnebni konferenci COP 28 v Dubaju)