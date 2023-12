Zaradi dobave hitrih testov ovadili šest oseb

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na Evropsko javno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj v povezavi z dobavo hitrih antigenskih testov

S kaznivima dejanjema je nastala protipravna premoženjska škoda za državni proračun v višini 1,1 milijona evrov

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so sredi decembra na Evropsko javno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj v povezavi z dobavo hitrih antigenskih testov za potrjevanje okužb z novim koronavirusom, so sporočili z Generalne policijske uprave. Skupno je osumljenih šest fizičnih oseb.

Kot so pojasnili, so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) kazensko ovadbo podali za kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ter kaznivo dejanje oškodovanja javnih sredstev. Kazenska ovadba se nanaša na izvedbo javnega naročila in izvajanje pogodbe za dobavo testov.

Z omenjenima kaznivima dejanjema je nastala protipravna premoženjska škoda za državni proračun v višini 1,1 milijona evrov, so še zapisali na Generalni policijski upravi.