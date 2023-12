Vloge za solidarnostno pomoč po poplavah je mogoče oddati do 31. decembra

Do danes so centri za socialno delo prejeli 8215 vlog, od katerih je bilo v 7920 primerih že odločeno in v ta namen izplačano nekaj več kot 49 milijonov evrov

Prebivalke in prebivalci, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, lahko, če tega še niso storili, še do konca decembra na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč in kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe. Do danes so centri za socialno delo prejeli okoli 8200 vlog.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opominjajo, da se skladno z zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 roki za uveljavljanje pravic oziroma za oddajo vlog iztečejo 31. decembra.

Do danes so centri za socialno delo na podlagi tega zakona prejeli 8215 vlog, od katerih je bilo v 7920 primerih že odločeno in v ta namen izplačano nekaj več kot 49 milijonov evrov, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu.

Do 31. decembra je še mogoče uveljavljati pravice do izredne denarne pomoči v obliki solidarnostne pomoči, izredne denarne pomoči za kritje stroškov najetega stanovanja, subvencije tržne najemnine in neupoštevanje poškodovanega premoženja ter spremembe vrednosti nepremičnine za letne pravice iz javnih sredstev.

Do izredne denarne pomoči v obliki solidarnostne pomoči so lahko upravičene vse žrtve avgustovskih poplav in plazov, ne glede na dohodek ali premoženje. Izplačana bo kot enkratni znesek v višini največ sedmih minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot znaša višina škode. Samska oseba bo na primer prejela največ do 4918 evrov, štiričlanska družina največ do 11.466 evrov, par brez otrok pa največ do 7622 evrov.

Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav ali plazov izgubili streho nad glavo in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, lahko poleg solidarnostne pomoči prejmejo še pomoč za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, največ v višini dveh minimalnih dohodkov. Pri odločanju o upravičenosti do pomoči se ugotavlja materialni položaj. Samska oseba bo na primer prejela največ do 1405 evrov, štiričlanska družina največ do 3276 evrov, par brez otrok pa največ do 2178 evrov.

Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje, in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, je omogočeno uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine. Pri tem se jim, v primeru vlog za pravico za subvencijo tržne najemnine, vloženih v obdobju od 4. avgusta do vključno 31. decembra, pri ugotavljanju materialnega položaja premoženje, ki je bilo poškodovano, ne bo upoštevalo.

Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na centru za socialno delo prav tako sporočijo do 31. decembra. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo center ponovno odločil o pravici, so še navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.