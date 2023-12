V zadnjih mesecih so se proti covidu cepili le redki

IZJAVA DNEVA

"V zadnjih mesecih so se proti covidu cepili le redki prebivalci, že v predkoronskem obdobju pa je bila naša država po precepljenosti proti gripi iz leta v leto na evropskem repu. Vseskozi je bilo jasno tudi, da bodo ob težjih sezonah gripe zaradi nezadostnih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti odpadala druga zdravljenja. Širokega spodbujanja cepljenja, kakršnega poznajo v evropskih državah z višjo precepljenostjo, niso tukajšnje zdravstvene oblasti nikoli zares podprle. V obdobju policijske ure in kaznovanja, s katerim je med pandemijo covida prebivalcem težke čase še oteževala Janševa vlada, se je marsikdo odmaknil od vsakršnih priporočil o omejevanju okužb. Golobova vlada se je na vzdušje, ob katerem del javnosti vznemirja že omemba covida, odzvala s skorajda popolnim izmikanjem. Opozorila o premajhnih zmogljivostih bolnišnic niso bila deležna posebne pozornosti, organizacija cepljenja pa je obveljala za stvar posameznih zavodov."

(Novinarka Nina Knavs o covidu-19 danes v Dnevnikovi kolumni)