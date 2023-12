Osamosvojitev Slovenije / »Nisem pričakovala, da bomo prodali vse, kar se da prodati«

IZJAVA DNEVA

"Rekla sem, da bo treba delati, ampak seveda nisem si mogla predstavljati, niti koliko bo dela niti kakšen izkupiček bo pravzaprav, ki ga vidimo danes. Lahko rečem, da sem nad tem, kar danes vidim, da je bilo narejeno v teh 30 letih, razočarana. Nisem pričakovala, da bomo prodali pravzaprav vse, kar se da prodati, celo zemljo. To ni bilo v nobenem načrtu, nikomur, tudi Demosu ne."

"Ne vem, kako se je to zgodilo. Nekaj je pač to, da je prevladala kapitalistična logika, to je gotovo glavno, je pa potem tudi to, da so se moralna merila porušila in je pravzaprav izbruhnil ta egoistični element pograbiti čim več. To, kar je bilo pravzaprav na neki način ves čas v socializmu preprečevano, recimo obrtniki so lahko imeli približno pet delavcev, potem je pa zavladala kapitalistična logika, pri nas je pa seveda postala najprej anarhija. Tega nisem pričakovala in mislim, da tudi večina v Demosu tega ni pričakovala."

(Ena od osrednjih akterjev plebiscita Spomenka Hribar o plebiscitu, na katerem je za odhod iz Jugoslavije glasovalo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev, in o tem, kako vidi Slovenijo danes; via TV Slovenija)