Urška Klakočar Zupančič / »Tokrat 1. januarja ne bom šla na Dunaj«

IZJAVA DNEVA

"Ostajam doma. Jaz sem rada med temi prazniki doma, v krogu svoje družine. Ne bom šla na Dunaj 1. januarja. Lani me je povabil predsednik avstrijskega parlamenta, za kar sem zelo hvaležna, letos pa bom lahko dopoldne v postelji Upam, da bom v postelji, po prečuti noči. Tako , da bodo prazniki mirni in spokojni in preživeti z otrokoma in širšo družino."

(Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič o tem, kako bo preživela silvestrovo; via topnews)