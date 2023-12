»Če spremeniš jezik, nisi druga oseba le na odru, ampak tudi v svoji glavi«

IZJAVA DNEVA

"Naše ustvarjanje v tujih jezikih ni toliko plod želje po preboju v tujino in miselnosti, da zgolj angleščina zagotavlja globalni uspeh. Če bi razmišljali tako, na Evrovizijo ne bi odšli s slovenskim komadom. Žene nas predvsem želja po spoznavanju novega, po premikanju meja … V studiu velja podobno kot na odru. Če spremeniš jezik, nisi druga oseba le na odru, ampak tudi v svoji glavi. Tvoja kreativnost je drugačna. Igranje z jeziki je v resnici tudi igranje z lastno kreativnostjo, saj vstopiš v drug prostor, v drugo miselnost. Komad Sunny Side of London ne bi mogel nastati, če se v mislih ne bi prestavili v angleško govoreči prostor. Želimo si čim več podobnih projektov, ne nujno v angleščini."

(Pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin v intervjuju za Nedelo o tem, kako je prišel do ideje, da začne ustvarjati in peti v angleščini)