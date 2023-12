»EU končno dobiva nov azilni sistem«

IZJAVA DNEVA

"Evropska unija leto končuje z velikim olajšanjem. Po osmih letih poskusov reformiranja evropskega azilnega sistema se z dogovorjenim sporazumom o novem azilnem paktu na horizontu integracije svetlikajo morda spravljivejši časi. Evropska unija končno dobiva nov azilni sistem, ki naj bi odpravil številne pomanjkljivosti sedanjega, hkrati pa bo utrdbo Evropo okrepil tudi kot manj prijazen kontinent, kjer azila ne more pričakovati kar vsakdo."

"Z bolj robustno in enotno prenovljeno evropsko zakonodajo upravljanja zunanjih meja so sedaj populisti precej ohromljeni v svojem udrihanju čez Evropsko unijo in širjenju sovraštva ter strahu. Strožji azilni postopki, hitro preverjanje upravičenosti do azila v posebnih sprejemnih centrih na mejah, hitrejše vračanje zavrnjenih prosilcev za azil itn. začenjajo spreminjati pravila igre ničelne vsote. Ta se je ves čas vodila okrog vrele kaše evropske solidarnosti med najbolj obremenjenimi državami prvega prihoda migrantov na evropsko ozemlje, besnimi državami tranzita in končne destinacije migrantov ter črnimi ovcami iz višegrajskih logov, ki o sprejemu migrantov niso hotele niti slišati."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o azilnem paktu, ki vzpostavlja svojevrsten mehanizem obvezne solidarnosti, ene izmed temeljnih vrednot EU)