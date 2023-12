»Politiki so izgubili vsebino«

IZJAVA DNEVA

"Zmernih, razumnih politikov se ne sliši, ker jih preglasijo skrajneži, ne samo pri nas, tudi drugod. Je pa res še nekaj drugega in to bi nas moralo skrbeti: tista demokracija, ki je v Evropi vladala pred tridesetimi leti in zaradi katere smo si želeli postati del velike družine, je nekako izumrla. Politiki so izgubili vsebino, ene so požrle korporacije, drugi so postali sami sebi dovolj, sami sebi namen. Tako so prav oni naredili prostor skrajnežem, ki uspešno nagovarjajo 'vsakdanjega, preprostega človeka, ki je vedno znova poraženec', pa čeprav ti politiki nimajo rešitev, saj niso sprogramirani zanje."

(Pisatelj Sebastijan Pregelj v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo o tem, da zmerne politike preglasijo skrajneži)