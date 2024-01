»Kako si drzne?« / Pomen pravice do splava

51. obletnica pravice do splava v ZDA

Biden je ostro kritiziral države, kot je Teksas, kjer zdravnikom, ki opravijo splav grozijo z dosmrtnim zaporom ali Alabama, kjer kazensko preganjajo ljudi, ki nosečnicam pomagajo do splava zunaj države

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek s posebnim dogodkom obeležil 51. obletnico odločitve vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade, s katero so Američanke dobile pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. Sedanje vrhovno sodišče je to pravico leta 2022 prepustilo v odločanje zveznim državam.

Doslej je popolne ali delne prepovedi splava že uvedlo 21 od 50 zveznih držav ZDA, splav pa je postal pomembna politična tema, pri čemer zagovorniki pravice nizajo referendumske zmage. Biden upa, da bo to vprašanje dovolj pomembno, da bo novembra na predsedniških volitvah spet dobil večino glasov žensk.

"Vrhovno sodišče je pred 51 leti ženskam priznalo ustavno pravico do sprejemanja globoko osebnih odločitev s svojimi zdravniki brez vpletanja politikov. Pred letom in pol je sodišče sprejelo ekstremno odločitev z razveljavitvijo ustavne pravice, zaradi česar več deset milijonov žensk danes živi v državah z skrajno nevarnimi prepovedmi splava," je v Washingtonu dejal Biden.

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je republikance označila za skrajneže, ki skušajo prepovedati splav. "Kako si drzne?", je dejala o bivšem predsedniku Donaldu Trumpu, ki se je hvalil s svojo vlogo pri razveljavitvi pravice do splava.

"Čeprav so Američani - od Ohia do Kentuckyja, od Michigana do Kansasa in Kalifornije - odločno zavrnili poskuse omejevanja reproduktivne svobode, si republikanski izvoljeni uradniki še naprej prizadevajo za nacionalno prepoved in nove uničujoče omejitve po vsej državi," je dodal Biden. Opozoril je, da pravico podpira velika večina Američanov.

Podpredsednica ZDA Kamala Harris pa je na svojem predvolilnem dogodku v zvezni državi Wisconsin republikance označila za skrajneže, ki skušajo prepovedati splav. "Kako si drzne?", je dejala o bivšem predsedniku Donaldu Trumpu, ki se je hvalil s svojo vlogo pri razveljavitvi pravice do splava s tem, da je imenoval tri vrhovne sodnike, ki so glasovali za to, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Joe Biden,

ameriški predsednik

Harris in Biden sta opozarjala, da bodo republikanci uvedli prepoved splava po vseh ZDA, če bo na predsedniških volitvah novembra zmagal njihov kandidat.

Zaradi odločitve vrhovnega sodišča je več milijonov Američank ostalo brez dostopa do splava. 14 ameriških zveznih držav je po razsodbi uvedlo popolno prepoved splava, še sedem jih je uvedlo časovne omejitve.

Bidnova predsedniška kampanja je v ponedeljek začela vrteti predvolilni oglas ,v katerem nastopa ženska iz Teksasa, ki so ji prepovedali splav kljub zdravniškim zagotovilom, da zarodek ne bo preživel rojstva. Splav je morala opraviti v eni od držav, kjer ta pravica ni odpravljena.

Biden je v ponedeljek ostro kritiziral države, kot je Teksas, kjer zdravnikom, ki opravijo splav grozijo z dosmrtnim zaporom ali Alabama, kjer kazensko preganjajo ljudi, ki nosečnicam pomagajo do splava zunaj države.

