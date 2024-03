Inštitut 8. marec / »Dovolj imamo politikov, ki govorijo eno, delajo pa drugo«

Protest Inštituta 8. marec ob obisku Roberte Metsola

Protest Inštituta 8. marec

© Inštitut 8. marec

Predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola je danes popoldne začela dvodnevni obisk v Sloveniji. Popoldne se je v Ljubljani srečala z mladimi in predstavniki civilne družbe. Dogodek je zmotil protest Inštituta 8. marec.

Pri inštitutu, kjer trenutno vodijo vseevropsko kampanjo za varen in dostopen splav, so predsednico evropskega parlamenta s transparenti opozorili, da ženske, ki nimajo dostopa do splava v Evropi, potrebujejo dejanja in ne besede.

Roberta Metsola je bila v evropski parlament izvoljena na Malti. Gre za državo z eno najbolj restriktivnih zakonodaj na področju splava v Evropi.

Napis na transparentu: "Pravica do splava je temeljna človekova pravica."

© Inštitut 8. marec

"Ženske, ki opravijo splav, so lahko kaznovane z zaporno kaznijo," so ob tem zapisali pri inštitutu. "Evropa pa že leta nemo opazuje smrti žensk, ki jih povzroča restriktivna zakonodaja o splavu na Poljskem." "Čas je, da to spremenimo," so še dodali.

Roberta Metsola se te dni sicer mudi v Sloveniji v okviru turneje po državah članicah EU pred junijskimi evropskimi volitvami.