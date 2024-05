»Slovenci ste bili vedno zgled pri izkazovanju solidarnosti do drugih Evropejcev«

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je čestitala Sloveniji ob 20. obletnici vstopa v Evropsko unijo (EU)

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

© Houses of the Oireachtas / Flickr

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v videonagovoru čestitala Sloveniji ob 20. obletnici vstopa v Evropsko unijo (EU). Izpostavila je, da so bili Slovenci vedno zgled pri izkazovanju solidarnosti do drugih Evropejcev.

"Zahvaljujoč vašemu članstvu se je tudi Evropa spremenila na bolje. Slovenci ste bili vedno zgled pri izkazovanju solidarnosti do drugih Evropejcev. Vedno ste bili pripravljeni pomagati sosedom v težkih časih," je poudarila predsednica Evropske komisije.

"Vedno ste nas opominjali, da naša unija še ni popolna in da so vsi prebivalci Zahodnega Balkana del te družine. S Slovenijo je Evropa močnejša, tako kot ste z Evropi močnejši vi," je dodala.

Obletnice so se pri Evropski komisiji spomnili tudi komisarji iz desetih držav, ki so postale članice EU pred 20 leti. Izpostavili so nekaj prednosti tega članstva tako za države kot za EU, evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič pa je med drugim dejal, da je Slovenija s tem korakom dobila sedež za družinsko mizo.

Mineva 20 let, odkar je Slovenija postala članica EU. Bila je del največje širitve unije, ko je v povezavo hkrati vstopilo deset držav. Slovenija je z vstopom v unijo in Nato - vanj je vstopila dober mesec prej - izpolnila strateška zunanjepolitična cilja, ki si ju je zadala po osamosvojitvi.