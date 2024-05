»Takšen kapitalizem bo prej ali slej odšel«

IZJAVA DNEVA

"Najboljše rezultate imajo tista podjetja, ki imajo spoštovanje do sodelavca. Vsak, ki svoje delo dobro opravi, mora iz tega dela dobiti tako plačo, da lahko normalno živi, in tudi družbe, ki prispevajo v proračun, da zagotavljajo javno šolstvo, javno zdravstvo, kajti brez tega nas ne bo. Jaz trdim, da bo takšen kapitalizem prej ali slej odšel, ne vem, na kakšen način, ne vem, ali bo z uporom ali bo enostavno z razumevanjem, da smo vsi ljudje in da vsi pač želimo normalno živeti."

(Zoran Janković, ljubljanski župan, v nagovoru zbranih na Rožniku ob prazniku dela)