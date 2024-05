»Solidarnost je najlepša oblika upora« / Inštitut 8. marec v enem tednu zbral 100.000 podpisov

Za varno dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač

© Inštitut 8. marec

Inštitut 8. marec je v enem tednu zbral 100.000 podpisov v okviru evropske pobude Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varno in dostopno umetno prekinitev nosečnosti v Evropi, so danes sporočili iz inštituta.

"Solidarnost je najlepša oblika upora. V teh dneh v Sloveniji vedno znova dokazujemo, da živimo v državi, ki ji je mar za druge. Koordiniramo kampanjo za varen in dostopen splav v Evropi, kampanjo, ki je v sedmih dneh zbrala prvih 100.000 podpisov," je sporočila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je tudi koordinatorka gibanja Moj glas, moja izbira. Kot je dodala, gre za eno najhitreje rastočih pobud.

Gibanju se je pridružilo več kot 100 organizacij iz cele Evrope. V prihodnjih tednih bodo organizirali različne aktivnosti v številnih evropskih državah, med njimi na Hrvaškem, Irskem in Poljskem.

Pobudniki EU predlagajo sprejetje pravne podlaga za vzpostavitev finančnega mehanizma, ki bi podpiral države članice pri zagotavljanju varnega in dostopnega splava.

V številnih evropskih državah je splav zakonit, kar pa ne pomeni, da je dostopen, zlasti zaradi ponekod razširjenega ugovora vesti. Prav tako ponekod, denimo v Avstriji in Nemčiji, splav ni brezplačen.

Evropska komisija je pobudo, s katero sicer ne morejo spreminjati nacionalnih zakonodaj, uradno registrirala 10. aprila. O njej bodo kasneje odločali tako poslanci Evropskega parlamenta kot evropski komisarji.

Če bo pobuda v enem letu prejela milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih članic EU, se bo komisija morala odzvati in odločiti, ali bo ukrepala glede zahteve.

SVOJ PODPIS LAHKO PRISPEVATE NA TEM SPLETNEM MESTU >>