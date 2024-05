Naslovnica nove Mladine / OMEJIMO BOGATE!

Zakaj je ekstremno bogastvo nezdružljivo z demokracijo, človeštvom in planetom

V petek izide nova Mladina! V 18. letošnji številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 3. maja, izpostavljamo, zakaj je ekstremno bogastvo nezdružljivo z demokracijo, človeštvom in planetom. Ilustracijo na naslovnici je ustvaril nagrajenec Prešernovega sklada in Mladinin hišni karikaturist Tomaž Lavrič.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

