Egipt se bo pridružil tožbi proti Izraelu za genocid

Za to so se odločili zaradi krepitve izraelskih napadov na palestinske civiliste v Gazi

Egipt se bo formalno pridružil tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču (ICJ) vložila Južna Afrika, je sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, so se za to odločili zaradi krepitve izraelskih napadov na palestinske civiliste v Gazi.

"Ti napadi vključujejo namerno ciljanje na civiliste, uničevanje infrastrukture, prisilno razseljevanje in ustvarjanje nevzdržnih življenjskih razmer, kar vodi v humanitarno krizo brez primere v Gazi. Ta dejanja pomenijo očitno kršitev mednarodnega prava, humanitarnega prava in četrte ženevske konvencije iz leta 1949 glede varstva civilnega prebivalstva v vojnem času," so še sporočili z egiptovskega ministrstva.

Egipt je Izrael kot okupacijsko silo pozval, naj izpolni svoje obveznosti, piše v izjavi. "To vključuje izvajanje začasnih ukrepov, ki jih je izdalo Meddržavno sodišče, da se zagotovi ustrezen dostop do humanitarne pomoči, ki ustreza potrebam Palestincev v Gazi, in da se vzdržimo kakršnih koli kršitev proti palestinskemu ljudstvu, ki je zaščiteno po konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida," so dodali.

Egiptovsko zunanje ministrstvo

Na podlagi zahteve Južne Afrike za nujne izredne ukrepe je ICJ januarja letos Izraelu odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev humanitarne pomoči v Gazi.

Sodišče je takrat odredilo, da mora Izrael spoštovati 2. člen konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki med drugim prepoveduje ubijanje pripadnikov določene skupine, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb članom skupine ter namerno ustvarjanje razmer, katerih namen je povzročiti popolno ali delno uničenje skupine.

Predsednica ICJ Joan E. Donoghue je januarja ocenila, da obstaja resna nevarnost, da se bodo humanitarne razmere v enklavi poslabšale, preden bo sodišče izdalo končno sodbo. Sojenje o vprašanju, ali Izrael izvaja genocid v Gazi, bo predvidoma trajalo več let.

