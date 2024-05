Tanja Fajon / »Zaskrbljujoče je, da poteka nadaljnja prisilna evakuacija Palestincev«

Slovenska zunanja ministrica in njen egiptovski kolega sta izrazila zaskrbljenost zaradi zastoja pogajanj o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je na svojem petdnevnem obisku Bližnjega vzhoda ustavila tudi v Kairu pri egiptovskem zunanjem ministru Samehu Šukriju

© Ministrstvo za zunanje zadeve RS / X

Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen egiptovski kolega Sameh Šukri sta danes v Kairu izrazila zaskrbljenost zaradi zastoja pogajanj o prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Posvarila sta pred izraelsko kopensko ofenzivo v Rafi, Fajon pa je ob tem znova pozvala k odprtju tamkajšnjega mejnega prehoda.

"Zaskrbljujoče je, da so pogajanja o prekinitvi ognja zastala. Očitno ni pripravljenosti, vsaj po besedah sogovornikov, da bi se izraelska vlada resno lotila pogajanj o premirju in izpustitvi talcev," je dejala Fajon, ki se mudi na bližnjevzhodni turneji.

Ob tem je pozvala k nadaljevanju pogovorov, "saj je le dialog tisti, ki lahko prinese mir na Bližnjem vzhodu".

Kot je pojasnila, je Slovenija postopek o priznanju Palestine sprožila tudi zaradi "odsotnosti pozitivnih znakov s strani Izraela za dosego dogovora o premirju". Ponovila je, da je rešitev dveh držav edina prava opcija za zagotovitev miru in varnosti tako Izraelcev kot Palestincev.

"Zaskrbljujoče je, da so pogajanja o prekinitvi ognja zastala. Očitno ni pripravljenosti, vsaj po besedah sogovornikov, da bi se izraelska vlada resno lotila pogajanj o premirju in izpustitvi talcev."



Tanja Fajon,

slovenska zunanja ministrica

Skupaj s Šukrijem sta pozvala Izrael, naj ustavi vojaško operacijo v Rafi in zahtevala odprtje tamkajšnjega mejnega prehoda, da bi do civilistov prišla nujno potrebna humanitarna pomoč.

"Zaskrbljujoče so tudi informacije, da poteka nadaljnja prisilna evakuacija Palestincev iz Rafe. To so kršitve mednarodnega humanitarnega prava," je dodala ministrica, ki je v soboto obiskala mejni prehod Rafa. Prav tako je obsodila gradnjo nezakonitih izraelskih naselbin.

Šukri je dejal, da se lahko le z dogovorom o prekinitvi ognja konča vojna v Gazi in prepreči širitev konflikta v regiji.

Kot je dodal, ceni stališče Slovenije do vojne v Gazi. "Slovenija je bila ena prvih držav, ki je pozvala k prekinitvi ognja in svoje stališče oblikuje v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom," je dodal egiptovski zunanji minister.

"Slovenija je bila ena prvih držav, ki je pozvala k prekinitvi ognja in svoje stališče oblikuje v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom."



Sameh Šukri,

egiptovski zunanji minister

Ministra sta se prav tako strinjala, da so odnosi med država odlični. Želita pa si, da bi se gospodarsko sodelovanje okrepilo.

Kot je pojasnila Fajon, je Egipt pomemben partner za Slovenijo v regiji. V luči tega sta se s Šukrijem danes pogovarjala o tem, kako okrepiti sodelovanje na področju kmetijstva, hidroenergije, obnovljivih virov, umetne inteligence in turizma.

Fajon je naznanila, da bo v prihodnjih mesecih potekalo novo srečanje slovensko-egiptovske komisije za gospodarsko sodelovanje.

Ministrica si je danes v Kairu ogledala tudi Narodni muzej egipčanske civilizacije, obisk pa sklenila z ogledom razvojnega projekta Recikliranje plastike iz Nila na otoku Kursaja. Projekt Slovenija sofinancira iz razvojnega sklada zunanjega ministrstva.

Z uporabo plastičnih odpadkov, ki jih zbirajo lokalni ribiči, želijo v okviru projekta pomagati pri ohranjanju in ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti za domačine, posebej ženske. Zbrano plastiko uporabljajo za reciklažo oziroma izdelavo proizvodov, ki jih tudi prodajajo.

Iz razvojnega sklada zunanje ministrstvo financira predvsem nove kalupe in orodja za izdelavo izdelkov iz reciklirane plastike.

Bližnjevzhodno turnejo bo Fajon v ponedeljek nadaljevala v Združenih arabskih emiratih. V torek bo v katarski Dohi, obisk pa bo zaključila v sredo v Rijadu v Savdski Arabiji.