Svobodna Palestina / Serija dogodkov v Ljubljani

Od 13. do 18. maja

V Ljubljani se danes začenja serija dogodkov z naslovom Svobodna Palestina, ki jo Vodnikova domačija oz. zavod Divja misel in Gibanje za pravice Palestincev s partnerji pripravljata ob obletnici nakbe 15. maja. Ponudila bo pogovore, predavanja, filmski projekciji in razstavi. Sklenila se bo 18. maja.

Kot je na nedavni novinarski konferenci povedal član programskega odbora Sašo Puljarević, Vodnikova domačija z Gibanjem za pravice Palestincev sodeluje že vrsto let. Letos so dogodke strnili v teden dni in k sodelovanju povabili številne partnerje.

Vodja zavoda Divja misel Tina Popovič je spomnila, da zgodbe palestinskega ljudstva na Vodnikovi domačiji že vrsto let skupaj z Gibanjem za pravice Palestincev predstavljajo predvsem skozi knjige palestinskih avtoric in avtorjev. Tudi letos so na Vodnikovi domačiji Center vzpostavili knjigarno, kjer bodo poleg knjig v slovenščini ponujali tudi knjige v angleškem jeziku.

Program so poleg literature razširili še na druga področja - zvrstili se bodo tudi dogodki s področja arhitekture, fotografije in filma.

Serijo dogodkov bo danes ob 17. uri uvedel predavanje in pogovor Palestinska arhitektura: od svetovne dediščine do urbicida na Fakulteti za arhitekturo. Gost bo palestinski arhitekt Antoine Raffou. Poleg tega bodo na Fakulteti za arhitekturo odprli fotografsko razstavo Od gradu do zidu: pogled na arhitekturo v Palestini, zvečer pa bo v Galeriji Škuc pogovor na temo Ideja svobode v Palestini: nekoč, danes, jutri.

Torek bo med drugim ponudil projekcijo filma Vrnitev v Hajfo iraškega avtorja Kasima Havala v Slovenski kinoteki. Po besedah filmske kritičarke Petre Meterc je Haval v okviru Palestinske osvobodilne organizacije deloval kot režiser v okviru njihove filmske sekcije, ki je posnela ogromno filmov, predvsem v 70. in 80. letih. Izpostavila je, da gre za enega prvih filmov, ki nakbo prikaže oz. predstavi podobe nakbe in njene posledice.

V sredo bodo na Vodnikovi domačiji Center gostili palestinsko pisateljico in arhitektko Suad Amiri.

V četrtek Slovenski center PEN na Društvu slovenskih pisateljev pripravlja pogovor z naslovom Nakba se dogaja vsak dan, ki bo po Puljarevićevih besedah odprl predvsem vprašanja, kako je mogoče, da tako imenovani demokratični Zahod ni mogel preprečiti humanitarne katastrofe, kako to, da določene države podpirajo izraelski režim, in pa kaj nenazadnje lahko stori Slovenija.

V petek bodo na Vodnikovi domačiji Center gostili pisatelja in pesnika Mohameda Abdula Munema. Dogodek pripravljajo v sodelovanju z Inštitutom 8. marec.

Serija dogodkov pa se bo sklenila v soboto na Vodnikovi domačiji Center z bralno uprizoritvijo Med dvema zidovoma, ki je nastala v produkciji KUD Transformator. Uprizoritev sta po literarni predlogi Keffiyeh/Made in China palestinske dramatičarke Dalie Taha pripravila Nina Vombergar in Jaka Andrej Vojevec. Kot je pojasnil Puljarević, je v drugačni obliki že bila na sporedu pred skoraj desetimi leti.

Gibanje za pravice Palestincev je neformalno gibanje, ki deluje v Ljubljani od leta 2012. Kot je na novinarski konferenci povedala članica programskega odbora Svobodne Palestine Nada Pretnar, je cilj gibanja predvsem dati glas palestinskemu narodu in naše okolje čim bolj senzibilizirati za resničnost, s katero se ta narod bori že 75 let; leto 1948 pa je prav leto, ki ga imenujemo za prvo leto nakbe. 14. maja 1948 je bil Izrael razglašen za samostojno državo, dan kasneje pa se je začela prva arabsko-izraelska vojna.