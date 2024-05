Več tisoč Gruzijcev znova na ulicah

Več tisoč Gruzijcev je v nedeljo zvečer v Tbilisiju znova protestiralo proti uvedbi zakona o tujem vplivu, o katerem bo parlament predvidoma glasoval v torek. Oblasti so pridržale najmanj 20 ljudi, ki so po navedbah notranjega ministrstva poskušali ovirati delo parlamenta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protesti v Gruziji potekajo od začetka aprila, ko je vladajoča stranka Gruzijske sanje v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o tujem vplivu, katerega tarča so nevladne in medijske organizacije ter posamezni novinarji, ki prejemajo sredstva iz tujine.

Protestniki, med katerimi prevladujejo mladi, so se v nedeljo zvečer ponovno zbrali pred parlamentom v Tbilisiju. Nekateri so napovedali, da bodo tam prespali. Zakon je po njihovi oceni namreč sredstvo politične represije in v nasprotju z dolgoletnim ciljem Gruzije, da se pridruži EU.

Predsednica kavkaške države Salome Zurabišvili, ki je napovedala, da utegne na zakon vložiti veto, je demonstrante pozvala, naj se izognejo provokacijam. Oblasti so pred protestom zagrozile z aretacijami tistih, ki bi poskušali blokirati parlament.

Policija je pridržala najmanj 20 ljudi, med katerimi so tudi ameriški in ruski državljani, ki so po navedbah notranjega ministrstva poskušali ovirati delo parlamenta. Če bodo spoznani za krive nespoštovanja in upiranja policiji, jim grozi denarna kazen do 3000 larijev oz. dobrih 1040 evrov ali od pet do 15 dni pripora.

Stranka Gruzijske sanje trdi, da želi z zakonom zagotoviti večjo preglednost pri financiranju nevladnih organizacij iz tujine. Zagotavlja, da zakon ne predvideva kazenske odgovornosti, temveč le globe v primeru, ko organizacija ne bi hotela razkriti izvora sredstev.

Danes je predlog zakona potrdil pristojni parlamentarni odbor, kar je bil zadnji korak pred njegovo tretjo in zadnjo obravnavo v parlamentu, ki bo na sporedu v torek. Glasovanje o zakonu naj bi bila sicer zgolj formalnost, saj ima vlada pod vodstvom Gruzijskih sanj v parlamentu absolutno večino.

