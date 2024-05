Janša / »SDS je suverena, v njej odloča članstvo in ni na voljo za prevzeme«

Predsednik SDS Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na besede poslanca SDS Anžeta Logarja, ki je v pogovoru za Reporter napovedal, da bi bil na kongresu SDS prihodnje leto pripravljen prevzeti vodenje stranke. Janša je zapisal, da je SDS suverena, v njej odloča članstvo in ni na voljo za prevzeme.

Tudi vodja poslanske skupine Jelka Godec je na omrežju X zapisala, da se SDS ne prevzema. Predsednika se izvoli na kongresu stranke, ki je njen najvišji organ, kandidira pa lahko vsak, ki je član stranke in to možnost ima tudi Anže Logar, je zapisala Godec. Bi pa "pred pompoznimi izjavami" v poslanski skupini pričakovali vsaj pogovor, "če že ne podpisane izjave, da bo poslanec v tem mandatu deloval kot član SDS in bo na naslednjih DZ volitvah kandidiral na naši listi", je dodala.

Logar je v intervjuju za Reporter namreč dejal, da trenutno ne vidi razloga za samostojno politično pot, saj čaka na kongres SDS, na katerem bo pripravljen prevzeti vodstvo stranke. Ob tem pričakuje, da se bo pomladitev stranke zgodila v širšem dogovoru in ob sporazumu s predsednikom Janezom Janšo.

Za tednik je poslanec tudi zavrnil teorije, da je njun spor z Janšo dogovorjen z namenom, da bi ustanovil svojo stranko in z njo pridobil dodatne volivce za Janševo četrto vlado: "Povejte mi, zakaj bi šel nekdo po poti, ki je bolj tvegana, ki ima pred sabo številne izzive samo zato, da bi bil potem nekomu satelit? Ni zdravorazumske logike," Logarjeve besede navaja Reporter. Sta pa z Janšo zadnjič komunicirala novembra lani, ko mu je sporočil, da bo odstopil kot predsednik sveta SDS, je Logar dejal v intervjuju.

Logar je za razliko od stranke podprl tudi referendum o uvedbi preferenčnega glasu, saj Slovenija po njegovem mnenju potrebuje razpravo o volilnem sistemu. Sam sicer zagovarja kombinirani volilni sistem. "Če se moram odločati med aktualnim sistemom ali sistemom s preferenčnim glasom, ki ga posredno zahteva tudi ustava, je moja preferenca na preferencah," je dejal za Reporter. Na referendumih o prostovoljnem končanju življenja in konoplji pa bo glasoval proti, je še navedel.

Logar je sicer dolgoletni član stranke SDS, mnogi pa so ga v preteklosti že videli tudi kot možnega naslednika Janeza Janše na čelu stranke. Na zadnjih predsedniških volitvah se je podal v kandidaturo za predsednika države kot neodvisni kandidat, a v drugem krogu izgubil proti aktualni predsednici Nataši Pirc Musar. Pozneje je ustanovil društvo Platforma sodelovanja, vse od takrat pa so se v javnosti vrstila ugibanja, ali bo morda tako unovčil svoj politični kapital in stopil na samostojno politično pot. Vendar se društvo denimo ni odločilo za sodelovanje na tokratnih evropskih volitvah. Novembra lani je Logar odstopil kot predsednik sveta SDS, prav tako pa ni podpisal zaveze o delovanju v stranki do konca mandata. Kljub temu pa ostaja član stranke in poslanske skupine.