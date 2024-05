Žreb vrstnega reda kandidatnih list za evropske volitve predvidoma v torek

Piratska stranka se na odločitev Državne volilne komisije (DVK), ki je zavrnila njihovo kandidatno listo za evropske volitve, ne bo pritožila, kot so sprva napovedali. Po izteku roka za pritožbo bo tako DVK lahko opravila žreb vrstnega reda kandidatnih list na glasovnicah za evropske volitve, kar naj bi predvidoma storila v torek.

DVK je namreč v soboto zavrnila kandidatno listo Piratske stranke, saj ji stranka ni priložila zadostnega števila podpisov. V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Slovenije v Evropski parlament lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj 1000 volivcev, Piratska stranka pa je predlagani listi priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev.

DVK je tako listo zvrnila. Zoper odločbo o zavrnitvi liste kandidatov se lahko v 48 urah po prejemu odločbe vloži pritožba na vrhovno sodišče, ta rok se bo iztekel danes popoldne. Pirati so sprva napovedali, da se bodo pritožili, nato pa se odločil, da tega ne bodo storili.

Kot je za STA pojasnil sekretar stranke Jasmin Feratović, so sprva menili, da bi bila pritožba na zavrnitev kandidatne liste ključna za njihove druge pravne boje, a so po posvetu z odvetniki ugotovili, da temu ni tako. Pirati so namreč v zvezi z zbiranjem podpisov podpore za nastop na volitvah sprožili več postopkov.

Tako so na upravno sodišče vložili tožbo zoper ministrstvo za javno upravo in DVK. Prepričani so namreč, da država ni zagotovila pravilnega delovanja upravnih enot v času zbiranja podpisov podpore. V veliko krajih jih namreč ni bilo mogoče overiti, prav tako je bilo overjanje dodatno ovirano med stavko na upravnih enotah. V Piratski stranki po pojasnili Feratovića to vidijo kot poseg v njihovo pasivno volilno pravico. S tožbo pa pričakujejo odgovor na vprašanje, kdo je v resnici pristojen za to, da se situacija na upravnih enotah uredi.

Poleg tega so Pirati na ustavno sodišče naslovili pobudo za presojo ustavnosti zakona o volitvah v DZ, ki ureja zbiranje podpisov podpore zunajparlamentarnih strank za nastop na volitvah, tudi evropskih.

Po izteku roka za vložitev pritožbe na odločbo DVK bo torej komisija lahko nadaljevala postopke za izvedbo volitev. Predvidoma v torek bo tako opravila žreb vrstnega reda kandidatnih list na glasovnicah za evropske volitve.

Na volitvah bo nastopilo 11 list, ki jih je DVK potrdila. To so NSi, Vesna, SLS, SD, Gibanje Svoboda, SDS, Levica, Resni.ca, skupna lista strank DeSUS in Dobra država, Zeleni Slovenije in Nič od tega.