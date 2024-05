Logar se prijazno ponuja, Janša ga neprijazno zavrača

Nesojeni novi princ SDS

Kokošnjak slovenske politike je bogatejši za novo domislico navidezno zablodelega upa desnice in njegove Platforme sodelovanja – Anžeta Logarja, ki bi prevzel vodenje SDS. Lahko bi brž dodali, da nenavadno blodnjavega, vendar ne zato, ker je trajalo le nekaj ur do trenutka, ko je doživel košarico, temveč ker bi se nam lahko zazdelo, da niti ne ve prav dobro, kaj bi s sabo. Toda videz bi varal in težko si predstavljamo, da bi tolikšna doza amaterizma v projektu njegove nove platforme bila iskrena, zato sicer verjamem v nasprotno: nekako mora preživeti čas do volitev in vmes vzbujati dovolj temperirane pozornosti javnosti z ohranjanjem ratingov na lestvicah priljubljenosti.

Nič od tega, kar je Logar povedal v zadnjem intervjuju za Reporter, nismo slišali prvič. Morda pa v danem trenutku njegove stare domislice spreminjajo smisel zaradi dvojega: ker bi moral projekt društva Platforma sodelovanja iz dneva v dan rasti in ne nagloma degradirati, nato pa še, ker marsikdo že od začetka sumi, da ne gre za njegovo samostojno akcijo. Le kaj bodo zdaj porekli njegovi novi pristaši, ko leze nazaj v naročje lastne stranke? In le kaj si mislijo founding fathers okoli njega, kot so Jernej Pikalo, Mitja Čander in Pahorjeva Alja Brglez? Da bodo po novem člani ali celo ministri iz kvote SDS?

Platforma sodelovanja in njena regresija

Hladen tuš je prišel zelo kmalu v obliki izzvanega šefa SDS. Poglejmo najprej, kako je njegov poslanec formuliral svojo svetlo prihodnost: »Pripravljen sem na kongresu prevzeti vodstvo SDS«. Vsaj tako so zapisali v naslov intervjuja in tudi na njeni naslovnici – in to v narekovajih. V intervjuju sicer takega navedka ni in vsem medijem se pri povzemanju to niti ni zdelo vredno preverjati; takšna je pač domača scena. Drži pa, da je njegova tovrstna »ponudba« Janši v pogovoru z Igorjem Kršinarjem dovolj enoznačno izražena.

Ob tem Logar izreče pričakovanje, da se bo pomladitev stranke zgodila v širšem dogovoru in sporazumu s predsednikom Janšo. Mediji so takoj hitro zagrabili novico in jo razbobnali. Tak namig ni prišel prvič, njegovo idejno regresivnost pa dokazujeta dve dejanji v zadnjega pol leta: lanskega novembra se je omenjeni poslovil z mesta predsednika Sveta SDS, obenem pa ni želel podpisati zaveze o delovanju v stranki do konca mandata.

Z njo je Janša, vsaj navidezno, izsilil lojalnost svojih poslancev, da mu ne bi zbežali drugam, kot je dovolj neskrito skomuniciral sam, na koncu pa povzročil, da so se na nasprotnem bregu novega projekta znašli trije »odpadniki«: ob iniciatorju Platforme sodelovanja še Eva Irgl in Dejan Kaloh. Ker niso podpisali izjave »zvestobe SDS«, so se februarja okrepile domneve, da nastaja samostojna poslanska skupina iz poslancev, »ki ne sledijo več volji volivcev«, kot se je izrazil njihov šef.

Tri mesece kasneje izrazi zvestobe ne bi mogli biti intenzivnejši, saj bi se očitno projektu Platforme sodelovanja mimogrede odpovedal, a zgolj, če bi mu Janša ob tem dal soglasje. Povedano drugače: Logar se sploh ne bi pomeril na strankarskih volitvah in ne bi želel ujeziti dosmrtnega predsednika svoje stranke. Večje servilnosti v politiki še nismo videli: celo v najbolj zakotnih strankah imajo resne volitve in zmaga najboljši, on pa zahteva blagoslov tistega, ki mu ga edini v edino zveličavni stranki tudi lahko da.

Logar bi pomlajeval stranko

Še več, v Reporterju svojo dogovornost, kar je njegov izraz, razloži zelo naravnost: »Pomladitev mora biti zato dogovorna, sporazumna, s širšo podporo.« Logar se kot nosilec pomlajevalne kure ponuja pod pogojem, da bi se z njim kot novo izbiro strinjal širši krog stranke.

Njegova sugestija je prišla v trenutku, ko s svojo listo ne nastopa na evropskih volitvah in se zdi odrinjen od resne politične igre. Ne po krivdi drugih, ampak čisto svoji. Razen seveda, če ni takšen amater in opazujemo skrbno premišljeno predstavo za javnost. Ni mogoče, da se na koncu ne bi razkrila resnica zaigranosti ali nezaigranosti njunega konflikta, le da do takrat ne bomo zagotovo vedeli.

Logar ves čas od svoje napovedi »velikega poka« po predsedniških volitvah decembra 2022 tudi ostaja član stranke in poslanske skupine. Verjetno drži, da je Janša pred pol leta začel dajati interne signale, da morda na naslednjem kongresu SDS leta 2025 ne bo kandidiral. Po nekaterih podatkih naj bi to mesto v nekem namigu res ponudil Logarju, a tega kasneje ni naravnost potrdil. »To je seveda ena od možnosti na kongresu stranke SDS čez dve leti, tako kot je bila na vseh dosedanjih kongresih,« se je kasneje pitijsko izrazil ob poizvedbah, če se bo morda na stara leta le umaknil.

Akcijski triler

Na drugi strani njegov nesojeni naslednik, ki čaka na dovoljenje, nedvomno zanika lastna prizadevanja doslej. »V SDS ne morem doseči širine, kot jo lahko v Platformi,« je razlagal pred enim letom v intervjuju za Delo. V tokratnem intervju pa znova širi meglo okoli lastnih prihodnjih dejanj. Svojo skrivnostnost v izjavi o tem, da smo na pragu nečesa velikega in da se odpirajo in zapirajo vrata, je tokrat miril z novo mistifikacijo:

»Kdor je moj nagovor na večer predsedniških volitev ob razglasitvi rezultata razumel kot akcijski triler, bo verjetno še večkrat razočaran. Načrtom je treba pustiti čas, naslednje volitve so čez dve leti in takrat bo razvidno, v kateri smeri so bile moje besede mišljene.«

No, če je kdo napovedoval triler, je bil to ravno on. Še več, očitno še naprej stavi na misterioznost, ko nas vabi, da počakamo do volitev, saj da se bo šele takrat pokazal pravi smisel njegovih začetnih napovedi ob izteku predsedniških volitev. Kot kakšen čarovnik, ki nam bo na koncu razkril karte!

Biti ali ne biti satelit

Ko ga novinar sprašuje, zakaj je prvak SDS pred časom rekel, da računa na sodelovanje z njim po volitvah, iz česar bi smeli sklepati, da bo odigral vlogo enega od njegovih satelitov, je možnost takšnega vnaprejšnjega dogovora zavrnil kot neracionalno:

»Ne vem, če sva se razumela. Povejte mi, zakaj bi šel nekdo po poti, ki je bolj tvegana, ki ima pred sabo številne izzive samo zato, da bi bil potem nekomu satelit? Ni zdravorazumske logike.«

Morda pa je, in to zelo: če bi Logar nastopil na volitvah s svojo stranko in v tihem dogovoru z Janšo, bi lahko tudi z računico, da na koncu izpelje »očetomor«, ki se je začel z drugačnim ciljem.

Igra suspenza

Ne pozabimo: doslej je neštetokrat sicer razdvojeno namigoval na možnost ustanovitve lastne stranke, potem pa se vedno znova povlekel nazaj v besedah. Igra suspenza in negotovosti je postala njegova zaščitna znamka. V intervjuju pravi, da »trenutno ne vidim razloga za samostojno pot«. Na parne dneve tako, na neparne drugače!

Njegovo cincanje ima najmanj dve resni posledici, tudi če verjamemo v teorijo o skupnem dogovoru z Janšo: s ponujanjem svojemu šefu, da ga nadomesti na mestu stranke, zagotovo pušča na cedilu istomišljenike v društvu, razen če so ti povsem brez etične drže in okusa, in to po tistem, ko je kot aktiven politik zlorabil polje civilne družbe, kar je najmanj nehigienično. Po prejeti strankarski kazni izključitve iz odborov in tem, da mora sedeti v zadnji klopi parlamenta, se zdaj ponuja za novega liderja stranke?

Janšev »knock out«

Kaj je storil Janša ob prejeti ponudbi? Nemudoma je živčno reagiral in že skoraj nesramno zavrnil njegov servilen predlog. »Ne nasedajmo,« je zapisal in tako rekoč posvaril svoje pristaše, da je Reporter izpeljal domišljeni spin v režiji Damirja Črnčeca. Ta da se v ozadju tednika trudi zakuriti požar pred evropskimi volitvami. Pa vendar: Logarjevih besed zagotovo niso zrežirali pri Golobovih.

»Stranka SDS je suverena, odloča članstvo in ni na voljo za prevzeme,« je še pribil in zaigral na karto kontekstualne polisemantike glagola »prevzeti«. Logar se seveda ni ponujal kot sovražni prevzemnik, kot nam želi sugerirati, temveč izrecno kot dogovorni in pri tem tako rekoč klečeplazil pred šefom.

Je vse to v resnici morda načrtovani spin obeh, s katerim bosta na koncu dosegla skrbno pripravljeni cilj: po dvigovanju prahu, ki mora še nekaj časa trajati, sledi ustanovitev nove Logarjeve stranke, ki bo s podvojenimi močmi skupaj s SDS odplaknila anemično Golobovo stranko in trenutno vlado? Ali pa je poslanec s svojim predlogom res nesramno razjezil svojega šefa, četudi ga je skrajno prijazno prosil za dovoljenje, da bi bil njegov naslednik? No, videli bomo.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**