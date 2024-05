ZDA / »Ne verjamemo, da je to, kar se dogaja v Gazi, genocid«

ZDA zavračajo obtožbe o genocidu Izraela nad Palestinci v Gazi

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je v ponedeljek dejal, da to, kar se dogaja v Gazi, po mnenju ameriške vlade ni genocid, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dodal je, da so ZDA stališče do tega vprašanja predstavile tudi pred Meddržavnim sodiščem v Haagu.

Izrazil pa je prepričanje ameriške vlade, da lahko Izrael stori več za zaščito nedolžnih civilistov v Gazi.

"Ne verjamemo, da je to, kar se dogaja v Gazi, genocid. To odločno zavračamo," je v ponedeljek v Washingtonu dejal Sullivan.

Konec decembra je Južna Afrika vložila tožbo proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem zaradi domnevnih kršitev Konvencije o genocidu med vojno v Gazi. Sodišče ZN je v začasni odločitvi Izraelu naložilo, naj sprejme zaščitne ukrepe za preprečitev genocida.

Izrael je večkrat zavrnil obtožbe o genocidu in trdi, da je njegova operacija v Gazi le samoobrambni ukrep po napadu pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra lani. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v vojni do zdaj ubitih več kot 35.000 Palestincev.

Z obtožbami o podpiranju genocida v Gazi se sicer redno sooča predsednik ZDA Joe Biden. Kamorkoli pride, ga pričakajo protestniki za mir s transparenti, na katerih piše "genocidni Joe". Protestniki med drugim zahtevajo, da ZDA prenehajo podpirati vojno z oboroževanjem Izraela.

Po drugi strani pa Bidna napadajo republikanski politiki, ker kritizira ravnanje najpomembnejše zavezniške države na Bližnjem vzhodu.

