Izraelska vojska okrepila napade na Gazo

Pri tem je bilo v bombardiranju begunskega taborišča Nuseirat ubitih najmanj 14 Palestincev

Izraelska vojska je davi okrepila letalske napade na območje Gaze. V bombardiranju begunskega taborišča Nuseirat v osrednjem delu enklave je bilo po poročanju zdravstvenih virov ubitih 14 ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera. Napadi na Rafo so medtem po navedbah Katarja povzročili zastoj v pogajanjih o premirju.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so izraelska letala davi napadla različne dele Gaze. Pri tem je bilo v bombardiranju begunskega taborišča Nuseirat ubitih najmanj 14 Palestincev.

Tarča letalskih napadov in obstreljevanja je še naprej Rafa na skrajnem jugu Gaze, kamor se je pred nasiljem zateklo skoraj 1,5 milijona prebivalcev enklave. Številni še vedno poskušajo zapustiti območje. Mesto in okolico je bilo od 6. maja primorano zapustiti skoraj 450.000 ljudi, je danes na omrežju X sporočila agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA).

Izraelska vojska je razseljenim svetovala, naj se umaknejo na bližnje obalno območje al Mavasi ali v mesto Han Junis. ZN opozarjajo, da tam osnovne storitve niso na voljo.

Izrael, ki si prizadeva za uničenje palestinskega islamističnega gibanja Hamas, se že dolgo pripravlja na kopensko ofenzivo v Rafi. Operacija v mestu je po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja nujna.

ZDA kot glavna zaveznica Izraela operaciji nasprotujejo, saj menijo, da Izrael nima verodostojnega načrta za zaščito civilistov med operacijo. V Washingtonu so v zadnjih dneh tudi podvomili, da lahko Izrael v celoti uniči Hamas.

"Še naprej sodelujemo z Izraelom pri iskanju boljšega načina za zagotovitev poraza Hamasa v celotni Gazi, tudi v Rafi," je v ponedeljek pojasnil svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Pogajanja med Izraelom in Hamasom o premirju so zaradi izraelskih napadov na Rafo zastala, pa je danes dejal Mohamed bin Abdulrahman al Tani, premier Katarja, ki skupaj z Egiptom posreduje v pogovorih. Po njegovih besedah so bili pred tem priča "določenemu zagonu".

Izraelske sile naj bi izdale tudi ukaz o evakuaciji na severu Gaze. Po navedbah namestnika tiskovnega predstavnika ZN Farhana Haqa je območje doslej zapustilo približno 100.000 ljudi, navaja Al Jazeera.

Število mrtvih v Gazi je od začetka izraelskih operacij pred več kot sedmimi meseci preseglo 35.000. Ranjenih je skoraj 79.000 ljudi.

l7uPKgjlIdM