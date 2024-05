»V Gazi mora dialog prevladati nad orožjem«

Slovenski veleposlanik pri Združenih narodih (ZN) Boštjan Malovrh je poudaril pomen samoodločbe narodov

Boštjan Malovrh, slovenski veleposlanik pri Združenih narodih (ZN), je za dialog

© gov.si

Slovenski veleposlanik pri ZN Boštjan Malovrh je v ponedeljek v nadaljevanju izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN o Palestini, ki se je začelo prejšnji teden, poudaril pomen samoodločbe narodov in dialoga. Generalna skupščina je prejšnji teden na začetku zasedanja sprejela resolucijo, razprava pa se je sklenila v ponedeljek.

Resolucija, ki je bila potrjena s 143 glasovi proti devetim, 25 je bilo vzdržanih, ponovno poziva Varnostni svet, naj priporoči sprejem Palestine v ZN ter širi obseg pravic, ki jih ima v ZN kot opazovalka od leta 2012. Resolucija sicer Palestini ne zagotavlja glasovalnih pravic v Generalni skupščini.

Slovenija je aprila podprla predlog resolucije Varnostnega sveta za priporočilo sprejema Palestine v ZN, vendar so ZDA vložile veto. Podprla je tudi resolucijo v Generalni skupščini. Malovrh je v obrazložitvi glasu dejal, da je Slovenija podprla resolucijo, ker je pravica do samoodločbe narodov ključna za robusten multilateralni sistem.

"Menimo, da je samoodločba narodov eden od temeljev za vzpostavitev močnega multilateralnega sistema. Slovenski narod je to pravico lahko uresničil in svobodno ustanovil svojo suvereno in neodvisno državo. Ob teh še svežih spominih razumemo in sočustvujemo s palestinskimi prizadevanji za dosego istega cilja."



Boštjan Malovrh,

slovenski veleposlanik pri Združenih narodih (ZN)

V ponedeljkovem govoru je poudaril, da so ZN od svoje ustanovitve služile kot platforma za dialog, saj se članice o marsičem ne strinjajo. "Menimo, da je samoodločba narodov eden od temeljev za vzpostavitev močnega multilateralnega sistema. Slovenski narod je to pravico lahko uresničil in svobodno ustanovil svojo suvereno in neodvisno državo. Ob teh še svežih spominih razumemo in sočustvujemo s palestinskimi prizadevanji za dosego istega cilja," je dejal.

V nadaljevanju je poudaril, da lahko le rešitev dveh držav prinese trajni mir v regijo, Slovenija pa zagovarja dvofazni pristop - nujno rešitev katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi in nadaljevanje političnega procesa za rešitev v obliki dveh držav.

Sprejem Palestine v ZN bi podprl mirovni proces, je dejal Malovrh in dodal, da bi morali imeti obe državi - Izrael in Palestina - enakopraven status v ZN.

"V Gazi mora dialog prevladati nad orožjem. Naš glas je bil zato jasen znak podpore za nadaljnjo izbiro dialoga," je sklenil Malovrh.