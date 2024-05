Osebe LGBTIQ v Evropi vse pogosteje tarča nadlegovanja in nasilja

Ugotovitve kažejo, da se šole bolj pozitivno in proaktivno ukvarjajo z vprašanji s področja LGBTIQ, mladi pa menijo, da jih njihovi učitelji in vrstniki bolj podpirajo. Kljub temu še vedno pogosto prihaja do ustrahovanja, nadlegovanja in nasilja.

Parada ponosa v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Vse več LGBTIQ oseb v Evropi odkrito priznava svojo spolno usmerjenost, obenem pa se z nasiljem in nadlegovanjem srečujejo pogosteje kot v preteklosti. To velja zlasti za mlade, ki so še posebej ranljivi, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Agencija EU za temeljne pravice (FRA).

Najnovejše poročilo o napredku in izzivih na področju enakosti LGBTIQ oseb zajema izkušnje, stališča in izzive, s katerimi se LGBTIQ osebe srečujejo v Evropi. V njem so izpostavljene tudi spremembe v primerjavi z leti 2019 in 2012, je danes sporočila agencija FRA.

Več kot polovica anketirancev je zdaj odprta glede svoje spolne usmerjenosti, vendar se jih veliko še vedno izogiba držanju za roke z istospolnim partnerjem v javnosti. Z diskriminacijo se v vsakdanjem življenju srečuje več kot tretjina anketirancev, kar je nekoliko manj kot v letu 2019.

"Osebe, ki odkrito živijo kot pripadnice LGBTIQ skupnosti, zaradi tega ne bi smele imeti težav. Čeprav opažamo napredek, so ustrahovanje, nadlegovanje in nasilje še vedno stalna grožnja."



Sirpa Rautio,

direktorica Agencija EU za temeljne pravice (FRA)

Na drugi strani je v porastu nasilje in nadlegovanje - več kot polovica anketirancev je bila žrtev nadlegovanja, kar je več kot leta 2019, ko je o tem poročal vsak tretji. Tudi o ustrahovanju v šoli poročata več kot dve tretjini anketirancev, in sicer v vseh generacijah in vseh državah EU. To je veliko več kot leta 2019, ko je o tem poročala vsaka druga oseba.

"Osebe, ki odkrito živijo kot pripadnice LGBTIQ skupnosti, zaradi tega ne bi smele imeti težav. Čeprav opažamo napredek, so ustrahovanje, nadlegovanje in nasilje še vedno stalna grožnja," je dejala direktorica FRA Sirpa Rautio.

Pripadniki skupnosti LGBTIQ imajo pogosto tudi težave z duševnim zdravjem - več kot tretjina anketirancev je že razmišljala o samomoru. Poleg tega pogosteje doživljajo brezdomstvo in imajo težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe.

V poročilu je sicer poudarjeno tudi, da se izkušnje LGBTIQ oseb v državah EU zelo razlikujejo in da se vsaka skupina srečuje z drugačnimi izzivi.

Raziskava temelji na odgovorih več kot 100.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic EU, Albanije, Severne Makedonije in Srbije. Agencija FRA bo poročilo predstavila na dogodku, ki ga 17. maja ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji v Bruslju organizira belgijsko predsedstvo Sveta EU.