»Pripravljen sem se pogovoriti tudi z desno stranjo slovenske politike«

IZJAVA DNEVA

"Računam na to, da je slovenska politika tudi na podlagi te izkušnje, ki jo je imela Slovenija 2014 in 2019 na evropskih volitvah, pri oblikovanju take liste smo se od tega nekaj naučili. Po mojem mnenju zdaj vendarle šteje neka razumna enotnost. Razumem, da so seveda drugačna stališča, ampak kot sem že povedal, sem se zelo pripravljen pogovoriti tudi z desno stranjo slovenske politike. To je politična realnost, ki jo je treba tudi upoštevati, in me seveda zanimajo tudi njihova stališča, ki morda včasih res niso tako radikalna, kot so v času volilne kampanje."

(Kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel v oddaji Marcel na TV Slovenija o tem, ali se ne boji, da bi SDS z rečmi, ki mu jih je očital že v preteklosti, udaril tudi, recimo, med zaslišanjem v Evropskem parlamentu)