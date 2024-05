»Sam nisem zaradi te izkušnje nič bolj možat; v vojski lahko postaneš kvečjemu kreten«

IZJAVA DNEVA

"V času, v katerem živimo, bi morali razmišljati le o tem, kako orožje pospraviti. Vojaško služenje civilistov je prisila in gre za napačno razmišljanje, četudi je v osnovi mišljeno le kot obramba. Vojne same so v resnici kaznivo dejanje, a dokler tega ne bomo zapisali v zakonike, jih bomo imeli."

"O tem sem slišal že veliko, ja, a sam nisem zaradi te izkušnje nič bolj možat; v vojski lahko postaneš kvečjemu kreten. Sploh za nekega osemnajstletnika je vse skupaj povsem odveč. Ne vem, ali sem s služenja vojaškega roka sploh izvlekel kaj dobrega."

(Glasbenik Magnifico v intervjuju za Nedelo o tem, ali podpira to, da služenje vojaškega roka spet postane obvezno, ter o tem, ali je generacija moških, ki je imela izkušnjo služenja vojaškega roka, res bolj možata, odločna)