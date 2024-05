Sprejet sporni zakon o tujem vplivu

Gruzijski parlament je sprejel predlog zakona o tujem vplivu, proti kateremu so v državi tedne potekali množični protesti

Gruzijski parlament je na današnji tretji in zadnji obravnavi sprejel predlog zakona o tujem vplivu, proti kateremu so v državi tedne potekali množični protesti, poročajo tuje tiskovne agencije. Poslanci so predlog zakona podprli s 84 glasovi za in 30 proti. V Bruslju so pred tem opozorili, da bo potrditev zakona Gruzijo ovirala na njeni poti v EU.

Današnja obravnava je bila sicer zgolj formalnost, saj ima vlada pod vodstvom stranke Gruzijske sanje, ki je predlog vložila v proceduro, v parlamentu absolutno večino. Je pa med obravnavo v parlamentu izbruhnil pretep med poslanci vladajoče stranke in opozicije.

V skladu s sprejetim zakonom se bodo morale nevladne organizacije, ki prejemajo 20 ali več odstotkov prihodkov iz tujine, registrirati kot delujoče pod "tujim vplivom". Zaradi zakona v zakavkaški državi od začetka aprila potekajo protivladni protesti.

Tudi danes se je med obravnavo pred parlamentom zbralo približno 2000 ljudi, večinoma študentov. Zvečer pa se jih je zbralo še več tisoč. Med drugim so pridržali najmanj 13 protestnikov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki, med katerimi prevladujejo mladi, menijo, da je zakon sredstvo politične represije in v nasprotju z dolgoletnim ciljem Gruzije, da se pridruži EU. Proti predlogu zakona so se v zadnjih tednih izrekli tudi pri Združenih narodih, v ZDA in Bruslju, kjer so danes ponovili svoje stališče.

"Države članice EU so zelo jasne, da bo sprejetje tega zakona resna ovira za Gruzijo pri njeni evropski perspektivi," je še pred potrditvijo zakona sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Peter Stano.

Bela hiša pa je pozvala predsednico države Salome Zurabišvili, naj vloži veto na zakon. Kot so dodali, pa bodo zaradi zakona preučili svoje odnose z Gruzijo.

Vlada medtem trdi, da želi z zakonom zagotoviti večjo preglednost pri financiranju nevladnih organizacij iz tujine. Zagotavlja, da zakon ne predvideva kazenske odgovornosti, temveč le globe v primeru, ko organizacija ne bi hotela razkriti izvora sredstev.

7Er2iK4b2ro

wXnwC5TFd5U