»Trumpa si želim videti v zaporu«

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v povezavi s plačilom pornoigralki za molk o spolnem odnosu. Plačilo je izvršil Cohen, Trump pa mu je denar kasneje povrnil.

Tožilci in odvetniki so danes v sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov nadaljevali zaslišanje nekdanjega odvetnika Michaela Cohena, ki je dejal, da si želi videti Trumpa v zaporu, poročajo ameriški mediji. Trumpa je danes na sojenju obiskalo tudi več republikanskih politikov.

Trump je obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v povezavi s plačilom 130.000 dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016. Plačilo je izvršil Cohen, Trump pa mu je denar kasneje povrnil.

Zgodbo o spolnem odnosu je leta 2018 objavil Wall Street Journal, nakar se je začela zvezna preiskava kršenja zakona o financiranju volilnih kampanj, ki je prišla do Cohena, Trumpa pa njegovo pravosodno ministrstvo ni nikoli preiskovalo ali obtožilo.

Cohen je uvodoma javno trdil, da je Daniels za molk o lažni zgodbi plačal sam od sebe. Povedal je, kako je bil razburjen, ko so agenti FBI aprila 2018 izvedli racijo v njegovi hotelski sobi in pisarni in je poklical Trumpa, ki ga je pomiril in mu povedal naj bo še naprej tiho, ker bo kot predsednik ZDA poskrbel zanj.

Cohen je bil potem na koncu obsojen na tri leta zapora zaradi laganja kongresu in finančnih kaznivih dejanj, ki niso bila neposredno povezana s plačilom Stormy Daniels. V zaporu je preživel 13 mesecev in potem še leto in pol v hišnem priporu.

V času pregona se je iz najbolj zvestega podpornika, sodelavca in oboževalca Trumpa na pobudo žene in družine spremenil v njegovega nasprotnika. "Žena me je vprašala, koliko časa bom še zvest človeku, ki zame ne stori nič, in sem si premislil," je po poročanju medijev, ki imajo v sodni dvorani poročevalce, dejal Cohen.

Že v ponedeljek je opisal, kako je v dogovoru s Trumpom plačal Daniels in potem dobil nazaj denar. Daniels je prejšnji teden opisala, kako jo je Trump leta 2006 prepričal v spolni odnos, ki si ga ni želela.

Trump je ni nikoli prosil, naj bo tiho, vendar pa se je njegova kampanja po objavi videoposnetka, na katerem se Trump hvali, da lahko z ženskami počne kar se mu zahoče, zbala podobnih zgodb in Trump ter Daniels sta pod psevdonimom podpisala pogodbo o molku v zameno za plačilo.

Trumpov odvetnik Todd Blanche je skušal Cohena prikazati kot potrjenega lažnivca, ki mu ne gre verjeti na besedo. Spraševal ga je o kritičnih objavah na njegovem blogu, s katerim služi denar po tistem, ko je izgubil pravniško licenco. Cohen je vse kritike Trumpa priznal in potrdil, da si nekdanjega predsednika želi videti v zaporu.

Sodni proces, po katerem Trumpu v primeru obsodbe grozi zaporna kazen, se bo kot kaže končal že kmalu. Cohen je zadnja priča tožilstva, obramba pa bi naj nameravala poklicati na klop za priče le enega strokovnjaka za davčno pravo.

Cohena bodo navzkrižno zasliševali še v ponedeljek, v sredo ima sodišče prost dan, v petek pa nadaljevanja postopka ne bo, ker je sodnik Juan Merchan Trumpu dovolil udeležbo na maturi sina Barrona.

Trump, ki letos znova kandidira za predsednika ZDA, je bil na začetku newyorškega sodnega procesa večinoma sam, sedaj pa prihajajo številni republikanski politiki - večinoma tisti, ki si želijo, da jih izbere za podpredsedniškega kandidata.

Trump je zaradi napadov na priče in porotnike doslej že plačal 10.000 dolarjev kazni, sodnik pa mu je v primeru ponovitve zagrozil s priporom. Zato postopek napadajo drugi, kot je bil danes predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson, ki je dejal, da bi moral Trump voditi kampanjo "ne pa trpeti na tem lažnem procesu".

