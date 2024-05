EU poziva Izrael, naj nemudoma konča vojaško operacijo v Rafi

Nadaljevanje vojaške operacije bi lahko močno poslabšalo odnose med EU in Izraelom in dodatno poglobilo humanitarno krizo Palestincev na območju

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes Izrael pozval, naj nemudoma konča vojaško operacijo v Rafi na skrajnem jugu Gaze. Kot je dejal, bi njeno nadaljevanje namreč močno poslabšalo odnose med EU in Izraelom in dodatno poglobilo humanitarno krizo Palestincev na območju, so sporočili v Bruslju.

"EU poziva Izrael, naj nemudoma konča vojaško operacijo v Rafi," je sporočil Borrell in poudaril, da izraelska dejanja dodatno ovirajo razdeljevanje pomoči v enklavi, kjer so humanitarne razmere že tako katastrofalne, na stotine tisoče ljudi pa je notranje razseljenih.

"Več kot milijon civilistov je našlo zatočišče v Rafi in njeni okolici, pri čemer jim je bilo naročeno, naj se evakuirajo na območja, ki po mnenju Združenih narodov ne morejo veljati za varna," je izpostavil prvi mož evropske diplomacije. Po njegovih besedah EU sicer priznava pravico Izraela do obrambe, vendar mora ta to storiti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in zagotoviti varnost civilistov.

"Več kot milijon civilistov je našlo zatočišče v Rafi in njeni okolici, pri čemer jim je bilo naročeno, naj se evakuirajo na območja, ki po mnenju Združenih narodov ne morejo veljati za varna."



Josep Borrell,

visoki zunanjepolitični predstavnik EU

Izrael je vnovič pozval, naj se vzdrži nadaljnjega zaostrovanja in odpre mejni prehod Rafa z Egiptom, ki je eden ključnih za dobave pomoči v Gazo. "Če bo Izrael nadaljeval vojaško operacijo v Rafi, bo to neizogibno močno obremenilo odnose EU z Izraelom," je posvaril.

Dodal je, da EU obsoja tudi nedavni raketni napad oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas na mejni prehod Kerem Šalom. Po napadu je Izrael prehod zaprl, kar je dodatno otežilo dostavo pomoči v enklavo. Izraelske oblasti so sicer konec minulega tedna zatrdile, da se prehod ponovno odpira, kar pa so agencije ZN zanikale.

Visoki zunanjepolitični predstavnik je tako Izrael kot Hamas tudi pozval, naj okrepita prizadevanja za takojšnjo prekinitev ognja v Gazi in izpustitev talcev, ki jih je gibanje zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani.