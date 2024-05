»Spremenite smer in spoštujte pravico do mirnih protestov«

Evropska unija in zveza Nato sta danes posvarili Gruzijo, da se z zakonom o tujem vplivu, ki ga je sprejel gruzijski parlament, oddaljuje od njiju

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili, ki je proevropsko usmerjena in v sporu z vlado, naj bi na zakon vložila veto, vendar vladajoča stranka Gruzijske sanje vztraja, da ima dovolj glasov, da jo preglasuje

Evropska unija in zveza Nato sta danes posvarili Gruzijo, da se z zakonom o tujem vplivu, ki ga je v torek sprejel gruzijski parlament, oddaljuje od njiju. Nato je izpostavil, da je zakon korak v napačno smer, visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je Tbilisi pozval, naj ga umakne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sprejetje tega zakona negativno vpliva na napredek Gruzije na poti v EU," je v skupni izjavi z evropskim komisarjem za širitev Oliverjem Varhelyijem izpostavil Borrell. Ob tem je pozval gruzijske oblasti, naj umaknejo zakon, ki nevladne organizacije, financirane iz tujine, označuje kot tuje agente.

V Bruslju so že pred sprejetjem zakona opozorili, da bo potrditev Gruzijo ovirala na njeni poti v EU.

"Gruzijo pozivamo, naj spremeni smer in spoštuje pravico do mirnih protestov."



Farah Dakhlallah,

tiskovna predstavnica Nata

Tudi Nato je danes opozoril Gruzijo, da je sprejetje novega zakona korak v napačno smer, stran od evropskega in evroatlantskega povezovanja. "Gruzijo pozivamo, naj spremeni smer in spoštuje pravico do mirnih protestov," je na družbenem omrežju X še zapisala tiskovna predstavnica zavezništva Farah Dakhlallah.

ZDA so že v torek sporočile, da bodo zaradi "zakona v ruskem slogu" morale znova razmisliti o odnosih z Gruzijo.

V skladu z zakonom, ki se zgleduje po ruski zakonodaji, se bodo morale nevladne organizacije, ki prejemajo 20 ali več odstotkov prihodkov iz tujine, registrirati kot delujoče pod tujim vplivom. Zaradi zakona v zakavkaški državi od začetka aprila potekajo množični protivladni protesti. Protestniki, med katerimi prevladujejo mladi, menijo, da je zakon sredstvo politične represije in v nasprotju z dolgoletnim ciljem Gruzije, da se pridruži EU.

Vlada v Tbilisiju po drugi strani trdi, da želi z zakonom zagotoviti večjo preglednost pri financiranju nevladnih organizacij iz tujine. Zagotavlja, da zakon ne predvideva kazenske odgovornosti, temveč le globe v primeru, ko organizacija ne bi hotela razkriti izvora sredstev.

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili, ki je proevropsko usmerjena in v sporu z vlado, naj bi na zakon vložila veto, vendar vladajoča stranka Gruzijske sanje vztraja, da ima dovolj glasov, da jo preglasuje.

