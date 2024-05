»Samo priznanje Palestine ne bo dovolj«

IZJAVA DNEVA

"Odziv na genocid v Gazi je preveč mlačen. Mislim, da bi bilo treba reči bobu bob. Ko primerjamo odziv Zahoda na invazijo Rusije v Ukrajini in napad izraelske države na prebivalce Gaze, je ta povsem različen. Zahod dejavno podpira in tudi oborožuje Izrael. Naši zavezniki v Natu in Evropski uniji dobavljajo bombe, namenjene rušenju stolpnic, se pravi civilne infrastrukture. In to je za nas kot članico teh dveh organizacij težava. Samo priznanje Palestine ne bo dovolj. Tu bi se morali zgledovati po tem, kako smo se odzvali ob ruskem napadu na Ukrajino. Proti Izraelu bi bilo treba uvesti sankcije. Pa ne samo to. V resnici bi morali sankcije uvesti proti ključnim državam, ki Izrael podpirajo v mednarodni skupnosti in ga oborožujejo."

(Sociolog Gorazd Kovačič v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija o dvojnih merilih Zahoda)