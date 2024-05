Atentat / Življenje slovaškega premierja ostaja ogroženo

Oblasti današnje streljanje na premierja obravnavajo kot poskus atentata, napadalec, ki naj bi ravnal s političnim motivom, je izstrelil pet nabojev

Življenje slovaškega premierja Roberta Fica je še vedno ogroženo, je na večerni novinarski konferenci povedal notranji minister Matuš Šutaj Eštok in pojasnil, da operacija še poteka. Oblasti današnje streljanje na premierja obravnavajo kot poskus atentata, napadalec, ki naj bi ravnal s političnim motivom, je izstrelil pet nabojev.

Med novinarsko konferenco, ki je potekala pri bolnišnici v Banski Bystrici, kjer Fica operirajo, je obrambni minister Robert Kalinak dejal, da je šlo za politični napad. "To je povsem jasno in moramo se odzvati na to," je dejal minister, ki je hkrati tudi podpredsednik vlade.

Šutaj Eštok je predstavil prve sklepe preiskave incidenta, ki po njegovih besedah kažejo na to, da se je napadalec za atentat odločil kmalu po lanskoletnih splošnih volitvah, na katerih je slavila Ficova stranka Smer-SD.

Notranji minister je hkrati javnosti prenesel sporočila zdravnikov, ki poudarjajo, da Fico še vedno ni zunaj smrtne nevarnosti. Po dosedanjih informacijah je Fica zadelo več od skupno pet nabojev, kolikor naj bi jih izstrelil napadalec, poročajo tuje tiskovne agencije.

To priložnost pa je Šutaj Eštok izkoristil tudi za kritiko medijev in novinarjev. "Mnogi od vas ste tisti, ki ste sejali to sovraštvo," je povedal zbranim. Podobno kritičen je bil tudi do tega, kar je opisal kot sovražni govor na družbenih omrežjih.

Zaradi poskusa atentata je napovedal sklic seje sveta za nacionalno varnost.

Fico je bil hudo ranjen v streljanju po srečanju slovaške vlade v kraju Handlova. Osumljenca za streljanje so nemudoma prijeli, Fica pa so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

V napetem političnem ozračju je policija pozvala medije, naj onemogočijo komentiranje pod članki, povezanimi s streljanjem na premierja, javnost pa, da se vzdrži grozilnih in sovražnih komentarjev.

Dogodek, ki je odmeval po celem svetu, so obsodili tako domači kot tuji politiki, vključno s slovenskim državnim vrhom.

