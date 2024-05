Atentat na Slovaškem / Robert Golob pretresen, Nataša Pirc Musar za ničelno toleranco do nasilja

Predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta obsodila današnji napad na slovaškega kolega Roberta Fica

Pedsednica republike in predsednik vlade

© KPV / Gov.si

Predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta obsodila današnji napad na slovaškega kolega Roberta Fica, ki je bil ranjen v streljanju blizu Bratislave. Zaželela sta mu čim hitrejše okrevanje.

"Pretresen sem nad dogajanjem na Slovaškem. Ostro obsojam napad na slovaškega kolega Fica in mu želim čimprejšnje okrevanje," je na omrežju X zapisal Golob.

Tudi predsednica je Ficu zaželela okrevanje in na omrežju X dodala: "Streljanje nanj, lansko streljanje v Beogradu in številni drugi primeri nasilja, ki jih vidimo v družbi, od nas terjajo jasno ukrepanje. Ničelna toleranca do nasilja in ničelna toleranca do brezbrižnosti."

Na napad se je odzvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki jo je napad šokiral. "Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost," je zapisala na omrežju X.

"Gre za obsojanja vredno zavržno in nedopustno dejanje, storilci morajo odgovarjati za svoja dejanja. Pozivi k nenasilju, strpnosti in proti hujskaštvu so naša skupna odgovornost."



Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pa je v odzivu sporočila, da "ostro obsoja napad na slovaškega premiera Roberta Fica, kot tudi vsakršno nasilje". Izrazila je tudi "zaskrbljenost nad razvojem zahodnih tipov demokracij, kjer so različne vrste nasilja vedno bolj izražene".

Populistični slovaški premier Fico je bil danes ranjen v streljanju po srečanju slovaške vlade v kraju Handlova blizu Bratislave. Prepeljali so ga v bolnišnico, njegovo življenje naj bi bilo ogroženo.

Osumljenca za streljanje so prijeli. Slovaško notranje ministrstvo je sporočilo, da je šlo za poskus atentata na premierja.

Fico, ki je bil slovaški premier že med letoma 2006 in 2010 ter med letoma 2012 in 2018, se je po volitvah septembra lani vrnil na oblast na čelu populistično-nacionalistične koalicije. V prvih mesecih na čelu vlade v Bratislavi je januarja ustavil vojaško pomoč Ukrajini, aprila pa je vlada potrdila predlog zakona, ki predvideva razpustitev javne radiotelevizije RTVS in njeno preoblikovanje v novo medijsko institucijo.