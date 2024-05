Evrovizija / Baby Lasagna se je odrekel vladnemu denarju

Hrvaški evrovizijski predstavnik Baby Lasagna je odklonil 50.000 evrov, ki mu jih je ponudila vlada in prosil, naj jih raje nakažejo v dobrodelne namene

Hrvaški zvezdnik Baby Lasagna, ki je na evrovizijskem tekmovanju na Švedskem s pesmijo Rim Tim Tagi Dim pristal na drugem mestu, se je izkazal tudi na humanitarnem področju. Precej visok znesek v višini 50.000 evrov, ki mu ga je namenila hrvaška vlada, je odklonil in prosil, naj ga raje nakažejo organizacijam, ki se ukvarjajo z bolnimi otroki.

Po poročanju hrvaških medijev se je umaški glasbenik s pravim imenom Marko Purišić zahvalil za sredstva, ki pa bodo po njegovih besedah bolje koristila bolnim otrokom.

Na Instragramu je objavil, da se zahvaljuje hrvaški vladi za denarno nagrado v višini 50.000 evrov, ki pa da je iz več razlogov ne more sprejeti. Kot enega od razlogov je navedel, da obstaja veliko posameznikov in organizacij, ki denar potrebujejo bistveno bolj kot ga sam.

Zato je prosil predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, da v njegovem imenu polovico sredstev nakaže zagrebškima Zavodu za otroško onkologijo in hematologijo z dnevno bolnišnico Mladen Ćepulić, drugo polovico pa Zavodu za otroško hematologijo, onkologijo in transplantacijo krvotvornih matičnih celic KBC. V obeh bolnišnicah so nad pevčevo potezo navdušeni in so se mu zanjo že javno zahvalili.

Baby Lasagna je s s svojo pesmijo, v kateri med drugim govori o anksioznosti, veljal za največjega letošnjega favorita Evrovizije. Stavnice so mu napovedale zmago. Vendar mu je to odnesel švicarski nebinarni glasbenik Nemo s skladbo The Code. Hrvaški glasbenik jo je označil za fantastično "Mislim, da si je zaslužil zmago, je dejal. Obenem se je pevec, ki je prejel največje število točk občinstva, ob tem pošalil z besedami, da na koncerte ne hodi žirija, ampak občinstvo.

