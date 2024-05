Palestinski predsednik / »Hamas je Izraelu ponudil izgovor za napad na Gazo«

Hamas je v odzivu izrazil obžalovanje zaradi njegove izjave in arabske države pozval, naj ustavijo izraelsko agresijo v Gazi

Palestinski predsednik Mahmud Abas je danes dejal, da je palestinsko islamistično gibanje Hamas z napadom na izraelskem ozemlju 7. oktobra lani Izraelu ponudilo več izgovorov in opravičil za napad na Gazo. Hamas je v odzivu izrazil obžalovanje zaradi njegove izjave in arabske države pozval, naj ustavijo izraelsko agresijo v Gazi.

"Operacija, ki jo je Hamas z enostransko odločitvijo izvedel 7. oktobra, je Izraelu zagotovila več izgovorov in opravičil za napad na območje Gaze," je Abas danes dejal na vrhu Arabske lige v Bahrajnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Srečanja v Bahrajnu se je udeležilo 22 arabskih voditeljev, ki so sprejeli skupno deklaracijo, v kateri so med drugim pozvali k napotitvi mirovnih sil ZN na palestinska ozemlja, dokler ne bo vzpostavljena rešitev dveh držav. Pozvali so tudi k takojšnji prekinitvi ognja, organizaciji konference za mir na Bližnjem vzhodu in se zavzeli za priznanje Palestine.

Deklaracija ob tem vsebuje tudi poziv vsem palestinskim frakcijam, naj se združijo pod okriljem Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), v kateri prevladuje Abasovo gibanje Fatah, ki vlada na Zahodnem bregu. Arabski voditelji so navedli, da PLO vidijo kot "edinega legitimnega predstavnika palestinskega ljudstva".

Palestinsko gibanje Hamas je v izjavi izrazilo obžalovanje zaradi Abasove izjave. Ob tem so v ločeni izjavi pozvali "bratske arabske države, naj sprejmejo potrebne ukrepe in prisilijo izraelskega okupatorja, da preneha z agresijo v Gazi".

Gre za nov primer nestrinjanja med Hamasom in Fatahom, ki sta največji palestinski organizaciji in velika rivala. Med skupinama že več let potekajo spravni pogovori, ki doslej niso obrodili sadov. Po zadnjem srečanju predstavnikov obeh skupin in "pogovorih o spodbujanju sprave med Palestinci", ki so potekali konec aprila na Kitajskem, so sicer poročali o napredku.